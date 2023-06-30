大快活：今年擬加價最多2%　在港新增10家分店

被問及加價壓力，羅輝承指，公司正透過調整餐單、系統電子化，以及運用更多中央廚房，令人手成本和原材料上成得以有效控制，認為今年旗下食品會加價1%至2%，與往年幅度相若，希望晚市逐步回升下，將有助紓緩成本壓力。

羅輝承指，公司前線人手長期短缺300至400人。對於會否引入外勞，羅輝承指未清楚措施細節。執行主席羅開揚補充指，公司主張優先聘請本地人。

至於今年開店部署，羅輝承表示，今年會在香港新增10間分店，由於晚市未完全恢復，因此在港開店的步伐仍較審慎。至於關店數目，由於要視乎與業主在租金的議價空間，坦言現時租金較去年已有所回升，惟仍低於疫情前水平。他又透露，今年會在大灣區新開6至8間分店。