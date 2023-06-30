聯交所：擴大無紙化上市機制建議獲支持　大部分新規年底生效

聯交所周五(30日)就建議擴大無紙化上市機制及其他《上市規則》修訂的諮詢文件刊發諮詢總結。

聯交所共收到63份來自廣泛界別的非重複回應意見。所有建議均獲大多數回應人士支持。聯交所將採納諮詢文件中的所有建議並稍作調整，詳情已載列於諮詢總結中。

她續稱，是次對上市機制的提升是香港交易所推動市場數碼化的最新優化措施，實現連接現在與未來的戰略重點。將繼續推動市場現代化的工作，其中包括現正研究制定的全新招股章程授權及登記程序。

《上市規則》的主要變動包括：減少須呈交的文件數量及強制規定以電子方式提交文件；上市發行人須在適用法律及法規容許的範圍內，透過電子方式發布公司通訊；及簡化《上市規則》附錄。

大部分經修訂的《上市規則》將於2023年12月31日生效，諮詢總結中已載列為個別發行人提供的過渡安排。此外，諮詢總結中亦列出其他對《上市規則》的非主要修訂，並將於2023年7月8日生效。