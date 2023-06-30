古洞北粉嶺北補地價標準金額均較去年初降逾3成

本港地價於過去一年多累挫不少，發展局周五(30日)公布就古洞北及粉嶺北新發展區餘下階段的補地價標準金額作出調整，兩區修契後作住宅發展的標準金額均較去年初下調超過三成。

資料顯示，古洞北換地後作住宅用途的最新標準金額為每方呎約3,716元，較去年初約5,574元，大幅下調約33.3%，至於粉嶺北則由每方呎約5,110元，調減約31.8%至最新每方呎約3,484元。而兩區修契後作非住宅的標準金額，亦分別較去年初下調約21.4%及25%，最新為每方呎約2,555及2,090元。

發展局在本月較早前表示，由於上述補地價標準金額自去年3月訂立以來，經濟和物業市場情況出現較大變化，以致業界普遍認為有關標準金額與市場脫節，令該等標準金額難以作為實際選項。政府是次下調該區的標準金額，以反映這段時間的市場調整，希望標準金額能真正發揮加快補地價程序以至加快發展的政策原意。

地政總署亦會個別通知有關換地申請人，並邀請他們考慮是否以修訂的標準金額進行補地價，及提醒他們接納換地條款的最後限期將延至今年12月31日。