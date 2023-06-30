筆克遠東：料中港展覽業明年才回復至疫情前水平

他續指，內地經濟活動恢復步伐較解除防疫措施有滯後，至3月才開始正常，故上半財年只反映復常後2個月的狀況，現時生意正穩步回復，下半年仍有不少大型展覽及活動，對下半財年業績有信心。

香港市場方面，謝氏坦言，部分在疫情期間移師至泰國、新加坡設展的展覽，短期內不會完全回歸香港市場。雖然香港的競爭力仍強勁，但疫情時政策的不確定性，令不少商家遷走，並加大在其他地區的投資，而且成效不俗，因此仍會維持在其他地區的業務，部分展覽或選擇一年在港設展，另一年在其他亞洲區內設展，或者一年舉辦2次展覽，分兩地舉行。

至於海外業務，他提到，由於中東、東南亞及美國地區較早取消出行限制，復甦速度較快，現時業務已復常。

另外，他認為，人工智能(AI)並非完全的新事物，主要利用科技大幅提升工作效益，而過去10年集團也有投資在數碼科技上，未來會加大有關應用。