專家樓評：通關復常　今年暑假租務提早旺場

受到加息、環球經濟復甦未如預期等不明朗因素影響，近月樓市買賣交投轉淡，未能延續首季的報復式反彈；相反，租賃市場已偷步轉旺，各區租務交投急升，除了本地需求之外，內地學生、港漂、海外人士重臨，「高才通」等大批專才亦撐起本港租賃市場，令到今年暑假租賃市場提早旺場，帶動租金走勢向好。

根據差餉物業估價署最新數據顯示，5月份租金表現優於樓價，當月私人住宅樓價指數報351點，按月跌0.74%，終止四連升。而期內整體租金指數報180.6點，創下16個月新高，按月上升0.95%，連升4個月。各類型單位5月租金全線報升，當中，E類大型單位升幅跑贏大市，按月升1.79%，較今年初低位累升4.5%；A類細單位租金升幅最輕微，仍上升0.25%。今年首5個月租金累升近3%。

每逢暑假都是家庭客及內地學生的租樓旺季。過去三年疫情封關，內地學生未能來港升學，隨着今年中港全面通關，內地學生、港漂回歸，帶動租樓需求急升，加上港府去年底推出「高才通」等各項人才輸入計劃，至今接獲約8.4萬份申請，當中近5萬份簽證已批出，專才陸續赴港，進一步撐起本地住宅租賃市場。與此同時，樓市持續整固下，轉買為租的個案有所增加，亦推動租市需求，未到7月，各區租賃市場已轉旺，呈現闊別多年的熱鬧情況。

以大學地區、新樓入伙地區租賃尤為活躍，大批內地學生、家庭客等紛紛搶先出動租樓。以啟德區為例，新盤接連入伙，最近五個每月均錄得超過100宗租賃成交；白石角6月份錄逾80宗租賃成交；火炭及大圍區亦錄約180宗租賃成交；東涌及荃灣區6月分別錄逾120宗及220宗租賃成交。

租賃成交暢旺，帶動租金回報表現亦做好。反映私人住宅租金回報率走勢的中原城市租金回報率(CRI)，回報率最新報2.56%，按月上升0.03%，終止3個月的跌勢。用家需求支持下，租金穩步向上，而同期樓價卻受加息影響出現爭持，反覆偏軟，推動租金回報率止跌回升。季節性租賃旺市即將到來，相信下半年租賃市場表現會繼續走強。租賃回報提高，相信可抵銷部分加息影響，而且物業可算是眾多投資工具中較為穩健的一環，相信租金上升有助吸引長線投資者重投物業市場。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁 陳永傑