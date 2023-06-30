中指院：內地樓市調整壓力大　下半年政策料加碼

中指研究院周四(29日)發布《2023年上半年中國房地產市場總結與下半年趨勢展望》顯示，今年上半年，房地產市場整體表現先揚後抑，第1季在積壓需求集中釋放以及前期政策效果顯現等因素帶動下，市場活躍度提升。但隨着前期積壓需求基本釋放完畢，第2季度購房者置業情緒下滑，市場未能延續回暖態勢。5年期以上貸款市場報價利率（LPR）本月下調，對市場情緒產生了一定的積極效果，但對新房銷售的實質性帶動作用較為有限，全國房地產市場調整壓力依然較大。

展望下半年政策，中指院指當前多數城市限制性政策已取消，下半年需要更大力度的托底政策才能遏制住市場下行趨勢。隨着第2季度市場持續轉弱，下半年政策加力預期增強。因城施策方面，核心一二線城市存在一區一策優化可能，企業端有望繼續落實資金支持政策，「保交樓」資金和配套政策亦存在進一步發力空間。

至於當前購房者置業情緒仍受多個因素影響，其中居民收入預期偏弱、房價下跌預期較強、購房者對期房爛尾的擔心等依然是關鍵，這些因素能否好轉以及政策托底力度的大小，直接影響着下半年房地產市場走勢。中性預期下，下半年市場恢復仍有波折，銷售面積在低基數下或實現小幅增長，全年銷售面積與2022年基本持平。