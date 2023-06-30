【英樓現凶兆】6月樓價按年跌3.5%　持續加息勢遏樓市...

英國按揭公司Nationwide Building Society資料顯示，全國樓價於6月按年下跌3.5%，為2009年以來最大的按年跌幅。話雖如此，樓價按月仍錄得0.1%的升幅，或反映價格開始趨於穩定。專家警告，通脹高居不下或促使英國央行繼續加息，並且維持高利率政策，可能會拖累樓市的交投。

Nationwide首席經濟學家Robert Gardner表示，經濟數據顯示英國的通脹未有如預期般迅速放緩，惟按揭貸款成本上升可能「在短期內嚴重拖累房地產市場活動」，因為每月償還的按揭貸款佔收入比例增長，而持續的通脹及租金大幅上漲使許多潛在買家難以存下足夠支付首期的資金。

專家料通脹達標需時較長

英國的高利率政策何時結束，取決於通脹何時能夠受控。英倫銀行前首席經濟學家Andy Haldane表示，要回到2%的通脹目標可能會「需要很長時間才能達到」。他認為，2%的通脹目標不應受到質疑，因為討論通脹的目標將會「嚇壞市場，增加不確定性」。

在他看來，壓抑通脹需要更多的時間，收緊貨幣政策也可以慢慢來。他說︰「在平時兩年內達到目標是可能的。當你受到這種類型和規模的衝擊時，你就需要調整框架。」英國央行可能需要花費3年、4年時間，讓物價增長回復至正常速度，否則行動過快會導致失業問題急劇惡化。

另外，英國統計局確認，首季度國內生產總值按季增長0.1%，與此前的初步數字相同。