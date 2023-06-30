港島樓淪陷　北角一房揸8年蝕沽　康怡呎價失守1.5萬

港島上車盤「雙失」，樓價跌穿4球之餘更要蝕本離場。北角明暉大廈一房單位，放盤兩個月，減價50萬元，以350萬元售出，原業主持貨約8年，帳面仍要蝕16萬元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●世紀21日昇蔡嘉駿表示，北角明暉大廈A座低層1室，實用面積約229方呎，一房設計，4月叫價400萬元，成交價350萬元，呎價約15,284元，原業主持貨約8年，帳面蝕16萬元。

●中原楊文傑透露，鰂魚涌康怡花園G座中層4室成交，實用面積約596方呎，三房間隔，享山景，原先叫價1,000萬元，近日下調至950萬元，最新以888萬元沽出，呎價約14,899元。

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九龍區

●中原歐陽振邦表示，長沙灣碧海藍天1座中低層G室，實用面積約494方呎，兩房間隔，今年4月以850萬元放售，最新減至830萬元即獲洽購，現以825萬元易手，呎價約16,700元。

●中原任展雄稱，長沙灣綠置居麗翠苑4座極高層7室，實用面積約388方呎，兩房間隔，未補價第二市場叫價500萬元，議價後以495萬元成交，呎價約12,758元。

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新界區

●利嘉閣彭錦添指，青衣區6月錄約37宗二手買賣，藍澄灣3座高層B室，實用面積約485方呎，兩房間隔，成交價605萬元，呎價約12,474元，屋苑現時約有53個放盤，入場費580萬起。

●利嘉閣鄭偉延稱，屯門卓爾居5座中層D室，實用面積534方呎，兩房間隔，望山景，開價750萬元，累減25萬元，最後以725萬元成交，呎價約13,577元。

●祥益黃文樂表示，屯門公屋建生邨康生樓低層4室，實用面積約397方呎，減價3.5萬元，區內綠表客為鄰近家人居住，未補價第二市場以146.5萬元購入，呎價約3,690元。

●祥益袁思賢指，屯門錦華花園B座高層5室，實用面積約353方呎，兩房間隔，單位附裝修，減價30萬元，新買家遂便決定以470萬元購入，呎價約13,314元。

●世紀21柏宇李洛章表示，大埔新峰花園20座高層D室，實用面積約725方呎，三房間隔，放盤約6個月，原先開價850萬元，累減60萬元，獲用家以790萬元承接，呎價約10,897元。

●中原黎宗文表示，沙田溱岸8號3座低層B室，實用面積約934方呎，套三房及工人套房間隔，望河景，開價約2,000萬元，6月初減至約1,700萬元，議價後售1,680萬元，呎價約17,987元。

●中原胡耀祖稱，馬鞍山區6月錄約50宗二手買賣，按月跌約三成，翠擁華庭6座高層A室，實用面積約681方呎，套三房間隔，開價約860萬元，議價後以818萬元易手，呎價約12,012元。

●世紀21奇豐廖振雄表示，西貢璟瓏軒單號村屋，四房雙套間隔，望山景，叫價2,580萬元，終以2,250萬元成交，原業主於2008年5月購入，持貨約15年帳面獲利1,080萬元。

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