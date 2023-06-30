美股道指升214點　Apple市值再突破3萬億美元

美國聯儲局主席鮑威爾日前於歐洲出席活動時再度「放鷹」之後，該局最重視的通脹指標顯示，核心通脹率有所回落。美股3大指數早段靠穩，道指升214點，報34,337點；標指升40點，報4,437點；以科技股為主的納指升161點，報13,753點。港股夜期報18,959點，升152點，高水43點。

荷蘭國際集團(ING)美洲研究主管Padhraic Garvey指出，儘管通脹近來備受關注，惟市場在美國首季國內生產總值(GDP)大幅上修後，意識到美國再加息兩次的機會率愈來愈高。他表示，10年期美債孳息率仍有機會重返4厘以上，即今年初硅谷銀行(SVB)倒閉之前的水平。

大華銀行大中華區環球金融主管李國基表示，下半年美國經濟可能會步入「技術性」衰退(即整體GDP連續兩季錄得按季倒退)。不過，該行將全年GDP預測由原來的下跌0.5%，大幅調高到增長0.8%，意味今年全年GDP仍可實現增長；惟2024年的增幅預測則從2.5%下調至1.2%。

另外，蘋果公司(Apple Inc.)股價近期屢創歷史新高，盤中股價升1.47%至192.4美元，該公司市值亦再次突破3萬億美元。

花旗最近於研究報告中，給予Apple「買入」評級及240美元的目標價，意味看好其尚有近三成的潛在升幅。報告又指出，對於Apple的商業戰略以及其於新興市場的發展潛力十分看好，並且認為市場低估了該公司毛利率進一步擴張的潛力。

Nike季度業績出爐，截至2023年5月31日的第四財季，Nike收入為128.25億美元，按年升5%，多過預期的125.9億美元；純利按年跌28%至10.31億美元，公司指因為運費上升及庫存減價。Nike股價早段曾升2.14%。