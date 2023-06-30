啟德新盤收票反應踴躍　東環終止交易單位加價重推

市區單幢盤周五(30日)展開首輪銷售，即晚售出約20伙，當中有1伙頂層特色戶以招標形式售出，成交呎價達31,000元。另啟德樓盤經過7日收票期，最終截收逾7,100張入票，為區內開售新盤近兩年最多。

●土瓜灣站明雋首輪暫沽約20伙

佳明集團營業及市務總經理馮倩平表示，該盤是日招標售出25樓C室頂層連天台特色戶，實用面積260方呎一房，連112方呎天台，以806萬元成交，呎價約31,000元，為土瓜灣區內呎價新高。

●啟德HENLEY PARK首輪截收7,169張入票

●西半山大學閣四房招標6,600萬元沽

華懋集團西半山旭龢道42號大學閣，周五(30日)以招標形式售出第1座8樓B室，實用面積1,584方呎，四房間隔，成交價6,600萬元，呎價約41,667元。 上述為該盤月內第2宗成交，兩宗合計套現1.48億元。

●啟德澐璟下周二起招標賣118伙

●啟德天瀧四房單位售3,910萬元

●維港滙系列銷售量達1,001伙

●文田站瑜一第1C期連沽兩伙 共涉2,780萬元

華懋集團發展的何文田站瑜一第1C期，周五(30日)連沽兩伙，共涉2,780萬元。包括以1,421.2萬港元售出兩房戶，為實用面積465方呎的第5B座27樓C室，呎價約30,563元。

●東環5伙終止交易單位加價重推