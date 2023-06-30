啟德新盤收票反應踴躍 東環終止交易單位加價重推
2023年06月30日 22:01
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市區單幢盤周五(30日)展開首輪銷售，即晚售出約20伙，當中有1伙頂層特色戶以招標形式售出，成交呎價達31,000元。另啟德樓盤經過7日收票期，最終截收逾7,100張入票，為區內開售新盤近兩年最多。
●土瓜灣站明雋首輪暫沽約20伙
佳明集團控股(01271)旗下鄰近土瓜灣站炮仗街明雋，周五(30日)價單形式首輪發售30伙及招標形式發售4伙。市場消息指，項目截至晚上9時，項目以價單形式沽出19伙，以及採招標形式賣出1伙特色戶，合計即日售出共沽20伙。
佳明集團營業及市務總經理馮倩平表示，該盤是日招標售出25樓C室頂層連天台特色戶，實用面積260方呎一房，連112方呎天台，以806萬元成交，呎價約31,000元，為土瓜灣區內呎價新高。
●啟德HENLEY PARK首輪截收7,169張入票
恒基地產(00012)的啟德HENLEY PARK周五(30日)中午截票。發展商公布，最終接獲7,169張入票，按明日首輪發售228伙計，超額認購約30倍，收票量屬於區內開售新盤近兩年來最多。
●西半山大學閣四房招標6,600萬元沽
華懋集團西半山旭龢道42號大學閣，周五(30日)以招標形式售出第1座8樓B室，實用面積1,584方呎，四房間隔，成交價6,600萬元，呎價約41,667元。 上述為該盤月內第2宗成交，兩宗合計套現1.48億元。
●啟德澐璟下周二起招標賣118伙
華潤置地(海外)及保利置業集團(00119)合作發展的啟德澐璟，周五(30日)上載銷售安排，於下周二(4日)起招標發售118伙，當中31伙屬全新推出單位，包括首度推出的5座A室三房戶型。發展商表示，上述首推的三房戶型實用面積逾900方呎，向西南，大廳及主人房均面向維多利亞海港。
●啟德天瀧四房單位售3,910萬元
由恒基地產(00012)、中國海外發展(00688)、華懋集團等6大發展商合作發展的啟德天瀧，周五(30日)以3,910萬元招標沽出四房單位。恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝，上述為第2座9樓A室，實用面積1,173方呎，四房間隔，成交價3,910萬元，呎價約33,333元。而該盤由開售至今累售23伙，套現逾11億元。
●維港滙系列銷售量達1,001伙
臨海新盤銷情理想，信和置業(00083)等4大發展商合作的西南九龍維港滙系列項目銷售量衝破1,000伙，於周五(30日)以2,130萬元沽出維港滙II的3A座3樓A室，為實用面積826方呎的三房戶，呎價約25,787元。該系列項目由開售至今累沽1,001伙，套現逾160億元。
●文田站瑜一第1C期連沽兩伙 共涉2,780萬元
華懋集團發展的何文田站瑜一第1C期，周五(30日)連沽兩伙，共涉2,780萬元。包括以1,421.2萬港元售出兩房戶，為實用面積465方呎的第5B座27樓C室，呎價約30,563元。
●東環5伙終止交易單位加價重推
新地(00016)旗下東涌東環I及東環II，新近錄得3宗終止交易個案，並於周五(30日)修改價單，將上述3伙連同2伙在2018年已取消交易的單位提價，按折實價計，5個單位的加價幅度介乎約17至47%。其中，東環第1期的5A座7樓5室，為實用面積469方呎的兩房戶，原本於2015年1月以466.84萬元沽出，交易於昨(29日)終止，發展商最新將該單位定價上調45%至759.95萬元。