10中資向聯交所遞表申請上市　集資額傳逾218億元

臨近半年結，企業趕交上市申請。周五(30日)合共10間中資公司向聯交所遞表，或集資逾28億美元(約218.4億港元)。其中，智能激光雷達系統公司RoboSense，摩根大通及華興資本為聯席保薦人。早於2021年有傳其集資最多10億美元(約78億港元)。

值得留意的是，根據股東協議，如果公司未能於2024年12月31日或之前，或股東批准的較遲日期完成上市，除天使系列優先股及種子系列優先股的持有人外，各優先股股東均有權贖回彼等各自的全部或部分股份。

ROBOSENSE去年虧損20.86億元，較2019年蝕16.54億元有所擴大。若以非國際財務報告準則計，撇除金融工具的公允價值變動等因素，經調整淨虧損大幅降至5.62億元，而2019年經調整淨虧損則錄1.07億元。收入按年增長60.18%至5.3镲元。是次所得將用於研發；提升製造、測試及驗證能力；加強銷售和營銷工作；探索戰略合作；以及營運資金及一般企業用途。

另一家較矚目的為內地電商跨境業務支付服務商連連數字科技，中金及摩根大為聯席保薦人，而財務顧問為瑞信。有傳公司計劃集資5億美元(約39億港元)。所得將用於提高技術能力；擴大全球業務營運；用於未來的戰略投資及收購；以及一般公司用途及營運資金需求。

該公司為環球及中國商戶提供解決方案，包括電商、零售、旅行、物流、教育、房地產及製造業等行。據初步招股文件，截至2022年12月底，為超過180萬家商戶及企業提供服務，全年數碼支付服務總支付額(TPV)達1.15億元人民幣(下同)。去年虧損擴大至9.16億元人民幣(下同)，2021年蝕7.46億元。若以非國際財務報告準則計，撇除股份支付薪酬等費用，經調整LBITDA虧損1,741.2萬元，而2021年同期則為經調整EBITDA盈利2,603.2萬元。收入7.42億元，按年增長15.39%。

另外，已遞表企業包括有傳集資10億美元(約78億港元)的鋰離子電池製造商瑞浦蘭鈞能源、集資2億至3億美元(約15.6億至23.4億港元)的城商行宜賓市商業銀行、私募投資基金管理人博將控股、廣告及營銷公司華視集團、污水處理公司中國美自然環境科技、中小微企業財稅解決方案公司SATP、二手車交易平台汽車街發展，以及科技公司「頭炮」、智能汽車計算系統晶片(SoC)開發商黑芝麻智能。