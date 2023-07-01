絲絲講場：初代iPhone拍賣價　夠買港樓畀首期

唔好以為一部蘋果公司(Apple Inc.)嘅舊款iPhone冇乜用，原來都可以當藝術品咁拍賣。最新又有部未開過封嘅初代iPhone推出市場拍賣啦，今次仲要係極稀有版本，所以好多人都估成交價最終可以去到10萬美金。如果成真，會較上次紀錄貴58%，折合要成78萬港紙，喺香港足夠full pay一輛中價新車，甚至夠畀一成首期買700百幾萬嘅新樓。究竟邊部iPhone咁巴閉先？

未拆包裝先至矜貴

呢部iPhone係2007年出廠，記憶體只係得4GB容量，當年售價係499美元，相對依家閒閒哋128GB真係兩個世界呀。話說iPhone初初推出時，係有兩個容量版本畀大家選擇，分別係4GB同8GB，但全世界當年都唔介意畀多啲錢買8GB，令到4GB版本大受冷落，最終仲要喺幾個月後就宣布停產。所以16年後嘅今日要搵一部喺工廠包裝好，從未打開過嘅4GB版iPhone真係難上加難。

回顧近期iPhone拍賣，個價有啲飄忽。今年2月美國曾經有一部8GB版本創下超過63,000美元(約49萬港元)嘅成交價新高。到咗4月，有另一部未開封初代iPhone拍賣，同樣係8GB版，包裝盒上仲有一張罕見的Lucky You貼紙，正當大家以為拍賣價會更癲，點知最後成交價只係40,320美元(約31萬港元)。今次網上拍賣會去到7月16日結束，大家不妨留意吓個成交價會唔會再創新高！

KERI分析認為，由於南韓對中國出口集中於少數一些品項，而中國在中間產品的自足性提升，加上中國竭力縮小技術差距，使得南韓的出口競爭性下滑。對中國出口成長的國家則包括澳洲、巴西與俄國。