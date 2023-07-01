致富智庫：唔想子女變啃老族　父母要點做？

「養兒防老」是中國的傳統觀念，不過面對百物騰貴的年頭，養兒未必能夠「防老」之餘，作為父母的更可能要動用養老金，「倒貼」成年子女。

近年，發達地區社會出現的「啃老族」日益增多，這些人士擁有謀生能力卻不願出外就業，衣食住行靠兩老「埋單」；無奈的是，父母對自己的孩子總是會心軟，只要負擔得起，見到子女財困都會盡力提供金錢援助，結果造成惡性循環。

有調查顯示，在接受父母經濟援助的成年人中，有近20%的人年過30歲，年逾35歲仍「使屋企錢」的大有人在。按年齡組別劃分，20至24歲佔51.5%，30至34歲佔7.9%，35歲以上的佔10.9%。啃老族的年齡似乎有愈褪愈遲的迹象。

金融服務公司Bankrate此前發表一項調查顯示，近7成受訪家長作出經濟犧牲來幫助子女，43%父母願意捨棄退休儲蓄來支援子女，有51%人甘願動用緊急儲蓄，選擇犧牲償還個人債務的有49%，有55%父母更會放棄達到財務里程碑。而Savings.com對1,000名父母進行的調查，揭示近半仍有向子女提供財政支援，平均每月開支高達1,400美元(約10,920港元)。

●幾歲應財務獨立？兩代人看法大不同

根據Bankrate分析，年齡介乎18至26歲的Z世代年輕人，因踏入職場時正值通脹及利率高企的時期，他們對理財的看法與上一代不同。年輕人認為應該比老一輩遲些才為帳單「找數」，因而推遲財政獨立。

雖然大多數成年人認為終歸要為自己的使費「埋單」，但不同年代的人，心目中的「理想年齡」迥然不同。調查發現，平均而言，美國成年人認為應該從20歲開始自己繳付汽車費用、汽車保險、手機帳單、訂閱服務及信用卡帳單；平均自23歲開始繳交自己的健康保險及學生貸款。

Bankrate指，相對Z世代，嬰兒潮(59至77歲)一代人士期望更早財務獨立。Z世代指22歲開始應該繳付汽車費用，但嬰兒潮一代認為20歲就要開始；對於在甚麼年紀才需繳付汽車保險及手機帳單，兩代人也存在很大分歧。

值得深思的是，年輕的一代推遲財政獨立的同時，相對地也延長了父母提供金錢援助的時間，最終損害的，可能是父母辛苦工作多年的儲蓄，甚至是長期退休計劃。

●專家分析供養子女利弊 父母應該咁做...

有時候，父母對於是否繼續向成年子女提供財政支援感到困惑，希望盡力「照顧」好子女生活上的方方面面，但又擔心關愛過度會造成溺愛，使他們失去獨立的能力。對於仍然需要金錢支援的成年子女，父母應該如何應對？

有曾任職大型投行的理財達人教路，父母必要讓孩子知道，小至食物的基本需要還是大至如置業首期等，都不可能是完全免費的。因此，應該要求子女在指定期間償還這筆貸款，甚或收取合理利息；若然子女在到期日仍未能償還，父母應狠心「閂水喉」。

若然成年子女正接受父母的金錢支援，兩老應當趁機向他們灌輸穩健的財務理念，讓他們明白金錢的價值，而且最好的是在「生死關頭」才提供協助。其實，更正確做法是在小時候就教導子女認識金錢。教導小朋友最主要是身教，父母可以從小向子女灌輸正確理財觀，樹立榜樣，讓子女培養良好消費習慣。

Bankrate高級行業分析師Ted Rossman也就父母「供養」子女提供三大貼士。第一、父母向子女提供財政支援的金額必先要有共識，確保金額在預算範圍內，最理想是不動用退休儲蓄或其他應急基金的情況下提供幫助。

第二、與子女一起設定預期。Rossman建議，如果父母想在經濟上幫助子女，宜設定特定時間範圍、給予特定金額的資金，經濟援助不應被視為一張空白支票或無限期施捨。

第三、與子女進行溝通宜早不宜遲。他指，父母停止為子女繳付帳單前，宜與他們討論經濟獨立的問題，避免雙方產生不滿，例如通知子女打算只在他們21歲前支付其手機帳單，讓他們有時間預備。