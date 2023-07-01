萬科郁亮：市場實際情況較預期差　脫胎換骨恐需時較長

郁亮認為，過去3年是着手解決舊模式問題的3年，也是探索新模式、尋找新出路的3年，恰好是新舊模式轉換、承上啟下的階段。儘管萬科已經比較早意識到行業高速增長不可持續，慚愧的是，雖然認知比較到位、比較早，但行動上仍然沒有完全擺脫慣性，比如投資上有些冒進，產品操盤離散度比較大問題，萬科花了比較多精力處理這樣的事情，也取得一些進展。

他指，過往房地產基本靠關鍵兩招，拿地及融資，在新發展模式下，如果僅靠這兩招，可能會出現買地愈多，買回來愈多錯誤；融資愈多，可能愈不安全。

郁亮表示，萬科會持續聚焦3件事情：一是提高開發業務的管理水平；二是經營、服務業務已經完成0到1、1到10，通過商業邏輯檢驗，以及可複製性的驗證，接下來要擴大競爭優勢，爭取更大的發展空間和更好的回報水平，不斷培育優質資產；三是堅守財務穩健，保持行業領先的信用水平。

不過，他同時也指，想要脫胎換骨恐怕仍然需要比較長時間。目前市場環境下，要消化過去問題，可能比預想的時間要長，轉型也會經歷一些陣痛。