據報SEC稱現貨比特幣ETF申請不充分 富達再交表闖關

外媒引述知情人士透露，美國證券交易委員會(SEC)表示，多家資產管理公司最近就推出現貨比特幣交易所買賣基金(ETF)而提交的申請並不充分。

知情人士表示，SEC通知納斯達克交易所及芝加哥期權交易所(CBOE)全球市場，其代表貝萊德(BlackRock)及富達投資(Fidelity Investments)等資產管理公司提交申請，指其申請不夠清晰和全面。交易所或資產管理公司可以作出更新，以回應監管機構並重新提交申請。芝加哥期權交易所周五(6月30日)下午更新資料並重新提交申請。

報道指，不少傳統和加密資產管理公司跟風。富達投資、「科技女股神」伍德(Cathie Wood)的方舟投資(ARK Investment Management)、Invesco、WisdomTree、Bitwise Asset Management和Valkyrie最近幾天都重新啟動或修改現貨比特幣ETF的申請。

自2017年以來，SEC曾多次拒絕此類基金，理由是它們容易受到市場操縱或牽涉詐騙。至少有6隻擁有比特幣期貨的ETF已經上市。