新地12大商場七一營業額升28%

新地12大商場(東港城、上水廣場、北角匯、將軍澳中心、PopWalk天晉滙、Mikiki、屯門卓爾廣場、屯門錦薈坊、荃錦中心、新領域廣場、life@KCC及joy@KCC)聯同旗下商戶以「七一」為主題，在港九新界12大商場推出7大優惠，只需即日消費滿指定金額，即送現金禮券及額外積分，部分優惠提案更擴展至整個7月份。新地12大商場周六(1日)錄得多宗大額消費，部分商場推出的優惠在短短2小時內已換領完畢，帶動旗下商場今日七一人流及營業額超出預期，按年錄得25%及28%的升幅。

新鴻基地產(銷售及租賃)代理有限公司董事鍾秀蓮表示，適逢七一回歸紀念日，市面上有多項優惠及免費活動。新地12大商場分布於港九新界不同地區，以「七一」為題推出7大優惠，成功吸納外出參與一系列優惠活動的本地客群，以及周末到訪香港短旅遊的內地顧客，大大帶動人流及營業額均錄得高於預期的升幅，當中以餐飲、超市及珠寶商戶最為理想。當中有商場首度送71倍額外積分，均有助吸引高消費一族，令整體珠寶商戶生意按年飆升35%。餐飲及超市方面，旗下多個商場亦推出超市現金禮券組合及餐飲優惠等，吸引市民在場用餐及購買生活必需品，營業額分別錄得按年30%的增幅。

鍾氏續指，部分優惠舉行至月底，料整個7月生意及人流額可較去年同期升近30%。展望十一黃金周，新地12大商場亦會積極配合市況，策劃具吸引力的推廣企劃，以助旗下場內各行各業商戶生意，可盡快重返疫前水平。