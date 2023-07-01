曜熊理財：持貨幣基金面對經濟衰退

美國聯儲局重申預計今年將進一步加息以抑制通脹，並為美國勞動力市場降溫，並暗示不排除在接下來的會議上連續兩次加息，貨幣政策將進一步收緊。儘管美國通脹近期一直下降，但目前仍然遠高於聯儲局2%的目標。

美國通脹率可能要到2025年才能達到聯儲局2%的目標。多數經濟學家預測，7月聯儲局加息0.25厘，將他們對截至今年底的聯儲局政策利率預期水平上調到5.375%，到明年底的水平上調至4.375%。

歐洲情形一樣，歐洲央行行長拉加德和其他幾位政策制定者也強調，歐央行將繼續加息。歐元區的通脹率仍然太高，俄烏戰爭下，物價仍居高不下，只有加息。

持續高息下，市場預計美國及歐洲下半年可能步入經濟衰退。歐洲落後於美國，但宏觀軌迹總體上差不多。企業利潤正在倒退中，違約現象也開始蔓延，如高通脹放緩，這將為政策制定者減息創造機會。

面對歐美經濟衰退，減持股票基金，增持貨幣基金是合理選擇，預期下半年股票市場仍然動盪，如歐美經濟出現明顯衰退，美股可能再次進入熊市，投資者要密切留意未來息口走向，下年度臨近減息時便是買入亞洲基金的信號。

曜熊理財策略董事馬煒喬