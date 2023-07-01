鄺紫珊：印度股市處相對低位　把握入場時機

全球經濟正全面復甦，印度股市正重拾上升動力，市值更直衝到全球第四。隨着疫情過去，印度內需表現強勁，所推出的財政改革也有利吸引外資直接投資，顯示印度正朝世界工廠方向進發，均有利帶動當地就業及內需消費。

自今年3月，印度股市重拾外資青睞，股票估值也跟隨走高，預視強勁的總體經濟數據將為印度股市提供支撐及上升動力，市場將迎來看好的勢頭，尤其是銀行、汽車、基礎建設等與印度經濟相關的產業表現更看高一線。

當地股市拉升主要是受惠於當地龐大的內需市場，政府積極擴大基礎建設，以及企業的第一季財報優於預期；由於印度經濟正開始全面復甦，預估今明兩年企業盈利都有機會達到雙位數字的增長。

另外，農業數據是印度消費的先行參考指標，印度有四成務農人口，農業數據表現好壞與民眾消費有高度關聯性，印度氣象局於4月發布預測，今年印度雨季量會落在正常區間內，均有利穩定農產品價格讓通脹回穩及下半年內需消費。

印度正處於長期結構性增長與高增長的經濟時期，當地經濟以內需為主。非必需消費品今年第一季盈利年增約181%，至於通訊、工業產業也有54%及44%的年增率，這皆優於市場的預期，也反映印度的復甦動力相當強勁。

印度央行自2022年2月以來累積加息10次，自4月通脹回落，印度央行宣布暫停加息，無疑對鼓勵民間消費有正面作用；加上政府大幅減免中產階級所得稅，也是有利內需消費，及有效改善企業盈利。綜合印度目前消費有多項因素支撐，預計股市上升力道可維持至2023年底。

印度人口約14億，青壯年人口佔約38%，預估2023年總人口數將超越中國，對製造業發展相當有優勢，加上政府積極推動有利製造業的措施，透過改善營商環境吸引外資，外國直接投資金額至2022年已達848億美元，未來有望成為「中國2.0」。

疫情過後的印度，伴隨多方面政策推動的優勢，今年全年國內生產總值(GDP)預估有6%以上，至2024年，高增長的成長動能將可延續，將有利印度股市未來上漲行情。從經濟及企業盈利等多方面去看，印度股市目前仍處於相對低位，建議可把握進場時機。

國際金融財務策劃師學會委員鄺紫珊