陳樂怡：耐世特拓內地汽車品牌客　看高一線

環球央行放鷹，聯儲局主席鮑威爾提出7月和9月或會連續加息，9月加息預期輕微升溫，惟主流意見仍然認為今年只會加息一次。市場跟聯儲局就加息次數角力，倘若個人消費開支(PCE)回落速度不及預期，市場或需重新定價。

另一方面，中美關係再次緊張，人工智能(AI)、雲計算成為中美科技戰新戰場，有傳美國最快7月將會禁止英偉達(Nvidia)對華出口AI晶片。地緣政治風險升溫，內地短期大規模刺激經濟方案落空，恒指上升動力有限，料守18,000點。

信達國際研究部助理經理陳樂怡

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