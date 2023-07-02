陳樂怡：耐世特拓內地汽車品牌客 看高一線
2023年07月02日 08:00
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環球央行放鷹，聯儲局主席鮑威爾提出7月和9月或會連續加息，9月加息預期輕微升溫，惟主流意見仍然認為今年只會加息一次。市場跟聯儲局就加息次數角力，倘若個人消費開支(PCE)回落速度不及預期，市場或需重新定價。
另一方面，中美關係再次緊張，人工智能(AI)、雲計算成為中美科技戰新戰場，有傳美國最快7月將會禁止英偉達(Nvidia)對華出口AI晶片。地緣政治風險升溫，內地短期大規模刺激經濟方案落空，恒指上升動力有限，料守18,000點。
板塊方面，內地華北地區持續酷熱，用電需求急增。煤炭長協履約率提升，加上進口煤供應增加，煤價中線向下，紓緩火電發電成本壓力，有利盈利修復，火電股料可受惠。另外，南方降雨量頻繁，支持水力發電供應，提升產能使用率，建議關注中國電力(02380)。
個股推介方面，耐世特(01316)近年逐步拓展內地汽車品牌客戶，包括比亞迪(01211)、長安、吉汽(00175)、長汽(02333)等，目標2023年本土品牌佔內地收入50%，較過往30至40%明顯提升。客戶結構的轉變，料可緩解合資品牌客戶較弱的表現。加上，隨着商品價格及運費回落，今年EBITDA利潤率料可重返低雙位數，現價對應預測市盈率6.8倍，較5年平均水平低逾1個標準差，估值偏低。目標價4.7港元，止蝕價3.6元。
信達國際研究部助理經理陳樂怡
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