郭家耀：華潤電力倘落實分拆　料利好股價

近日國家電網制定9方面30項重點舉措，包括加強控制及優化電力調度；加強設備維護；加強負荷管理等，確保電力安全可靠供應，堅決打贏迎峰度夏電力保供攻堅戰。針對今年形勢，中國電力企業聯合會相關負責人日前表示，在正常氣候情況下，預計今年全國最高用電負荷約13.7億千瓦，比去年增加約8,000萬千瓦。若出現長時間大範圍極端氣候，全國最高用電負荷可能比去年增加約1億千瓦。

截至去年12月底止全年，營業額為1,033.05億港元，按年升14.3%。純利70.42億元，按年大增229.4%。按業務去看，火電的營業額按年增加17.8%至819.71億元，佔總營業額79.3%；可再生能源的營業額按年升2.2%至213.34億元，佔總營業額20.7%，分部利潤增加至100.08億元。集團2023年新增風電和光伏項目併網容量目標為7,000兆瓦。今年現金資本開支預計約450億元，其中約306億元用於風電、光伏電站的建設；約70億元用於火電機組。

集團早前公布5月份附屬電廠售電量1,501.79萬兆瓦時，按年增加22.2%，其中，附屬風電場售電量達到370.69萬兆瓦時，按年增加13.3%；附屬光伏電站售電量按年增加36.7%。首5個月，附屬電廠累計售電量7,697.15萬兆瓦時，按年增加8.2%，其中，附屬風電場累計售電量1,823.26萬兆瓦時，按年增加18.8%；附屬光伏電站累計售電量約80.2萬兆瓦時，同比增加42%。隨集團持續增加容量及售電量，相信可進一步提升規模效益。

另外，集團亦宣布計劃分拆華潤新能源於深交所上市，新A股數目預期將為華潤新能源經擴大後股本的15至30%，集團持股將佔經擴大股本不少於70%，預期華潤新能源將於下半年向深圳證券交易所提交A股上市申請。集團指出，預期建議分拆上市所得款項淨額約70%用於未來3至5年在中國建設超過30個風電場及光伏電站項目，以及30%用於一般營運資金。A股上市將令華潤新能源直接進入中國資本市場進行股權融資，並釋放風電及光伏發電業務隱含價值。預料相關分拆落實後，將有利潤電股價走勢。

匯盈國際資產管理董事總經理郭家耀

(筆者為證監會持牌人士，本人及相關人士沒持有上述股份)