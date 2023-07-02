【星期一‧炒啲乜】「七翻身」值得期待？內地刺激措施成關鍵

港股雖然6月全月漲3.7%，擺脫「六絕」厄運，但由於再陷「五窮」魔咒，因此半年累跌4%，「七翻身」仍值得期待？投資者還是要「睇路」，審慎觀望為上。

在半年結日，恒指不幸地形成終極死亡交叉，50天線跌穿250天線。分析指，恒指7月初可能有機會反彈，但之後恐難以持續。不少大行先後削恒指目標價，當中瑞銀關注美國加息及內地經濟增長憂慮等因素，故對港股採防禦性部署。

目前來說，市場聚焦內地將可能出台的刺激措施，此為後市關鍵，如果相關措施在7月能夠落實，料有助人民幣回升，港股或可迎來「翻身」。不過，有大行認為，內地未必會出台大規模刺激措施，而是推出小規模及具針對性措施，此舉料對刺激經濟增長作用有限。

環球央行齊齊「放鷹」，表示需要繼續上調利率，澳洲央行周二(4日)將公布利率去向，該央行6月已宣布加息0.25厘，令市場意外，利率達到4.1厘，而當地通脹仍高企，當局更揚言不排除進一步加息。市況波詭雲譎，投資者部署時，不如參考以下專家的財經分析及建議，以控制風險。

1、【曜熊理財：持貨幣基金面對經濟衰退】

2、【鄺紫珊：印度股市處相對低位，把握入場時機】

3、【葉尚志：騰訊倘回調至320元，不妨趁低吸納】

4、【陳樂怡：耐世特拓內地汽車品牌客，看高一線】

5、【郭家耀：華潤電力倘落實分拆，料利好股價】