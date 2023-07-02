奧園與債權人小組就重組方案協商達成一致

據重組方案，協議安排債權人放棄協議安排中所涉及公司和集團境外子公司的債務，但預期將獲得5項融資工具，包括全資直接附屬Add Hero Holdings Limited擬發行三筆共計18億美元新債務工具，現金利率將為每年7.5%至8.8%之間；奧園擬發行5億美元新債務工具，利率將為每年5.5%；奧園擬發行10億股新股，連同目前代表郭梓文及其家庭成員利益持有的4億股普通股，將據重組方案之條款轉讓給若干合資格債權人，相當於重組生效日後公司備考持股量的25.22%和10.09%，對價為每股1.06港元；奧園擬新發行1.43億美元無息強制可轉換債券，將佔轉換後公司已發行股本總額的29.9%；奧園擬新發行16億美元永續債，其現金分配率自2031年9月開始每年1%起。

重組方案預期將通過香港、開曼群島和英屬維爾京群島的一系列相互鎖定和互為條件的協議安排實施。公司提示，重組方案只需獲得出席就該等協議安排召開的債權人會議的多數債權人，其代表的價值至少達75%投票批准。公司將繼續與債權人小組及其顧問就實施重組方案的具體安排進行合作，並積極與其他債權人接洽以推進重組方案。

而上述強制可轉換債及永續債發行後，預期將作為奧園「權益」入帳。重組方案完成後，公司的帳面價值將顯著增加，淨負債率則顯著下降。

在業務更新方面，奧園預測，未來約10年包括集團連同其合營企業及聯營企業開發的開發項目在內的開發項目預期產生累計無槓桿自由現金流總額約為643億元人民幣(下同)；上述現有物業開發項目於未來約10年償還項目層面債務後產生的累計現金淨額預計約185億元；未來約10年或更長時間內，集團考慮根據市場情況和資產運營情況逐步出售部分境內及境外資產，出售所得款項淨額料約80億至138億元。該公司股份續停牌。