新葵芳花園兩房價跌穿600萬　呎售1.4萬元

二手業主減價出貨，首置客把握機會入市，議價後獲減66萬元，以589萬元購入葵涌新葵芳花園兩房單位，累積減幅約10%。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●美聯鄭琨稱，西灣河鯉景灣怡茵閣高層C室，實用面積約494方呎，兩房間隔，叫價約850萬元，獲用家垂青，議價後售828萬元，呎價約16,761元。

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九龍區

●香港置業余柏表示，茶果嶺麗港城11座高層C室，實用面積約517方呎，兩房間隔，望公園景，以約780萬元放盤僅約兩星期，議價後減價15萬元，以765萬元易手，呎價約14,797元。

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新界區

●美聯陳偉健表示，葵涌新葵芳花園C座高層6室，實用面積約408方呎，兩房間隔，2月時以655萬元放售，首置客議價66萬元，以589萬元承接，呎價約14,436元。

●利嘉閣許喜龍稱，荃灣荃景花園8座中層A室，實用面積約577方呎，三房間隔，以651.8萬元易手，呎價約11,296元，原業主於2010年7月以310萬元購入，帳面獲利342萬元。

●祥益黃慶德指，屯門居屋翠寧花園6座高層K室，實用面積約431方呎，外區上車客因家人居住同區，為方便照應，於已補價自由市場以410萬元購入，呎價約9,513元。

●祥益袁思賢表示，房協屯門翠鳴臺中層J室，實用面積約297方呎，公務員綠表客出購買證當日，即於未補價第二市場以338萬元購入，呎價約11,380元。

●祥益稱，天水圍嘉湖山莊翠湖居4座低層F室，實用面積約449方呎，5月初放盤叫價540萬元，累減90萬元，上車客以450萬元購入，呎價10,022元。

●祥益林家倫透露，天水圍居屋屏欣苑B座低層7室，實用面積約456方呎，兩房間隔，減價13萬元，白居二於未補價第二市場以462萬元購自住，呎價約10,132元。

●美聯陳鋒表示，元朗華翠豪園2座頂層天台戶，實用面積約814方呎，四房間隔，先前以900萬元放售，區內用家議價37.2萬元，連車位以862.8萬元，呎價約10,600元。

●世紀21奇豐胡國強稱，馬鞍山雅典居9座高層B室，實用面積約874方呎，三房間隔，享海景，放盤時叫價1,180萬元，放盤兩個月，其後調整至1,150萬元沽售，呎價約13,158元。

●美聯林健偉表示，將軍澳新都城1期2座低層A室，實用面積約420方呎，兩房間隔，享內園景，早於2月開價678萬元，放盤4個月，獲首置客接洽，略減18萬元，以660萬元易手，呎價約15,714元。

●中原黃靜娟指，將軍澳日出康城領都1座右翼高層C室，實用面積約731方呎，套三房連儲物房設計，獲用家以868萬元購入，呎價約11,874元。

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