新盤周末銷情大改善 錄218伙成交
2023年07月02日 21:41
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下半年搶閘開售的啟德新盤，首輪銷售沽出183伙，帶動整體周六及周日(1,2日)的成交量升到約218伙水平，較對上一周同期僅4宗大幅增加。
●啟德HENLEY PARK加推價單3號 涉及82伙
恒基地產(00012)的啟德HENLEY PARK，周六(1日)首輪銷售沽出183伙後，並於周日(2日)上載價單3號，加推82伙，折實平均呎價22,163元。包括28伙開放式戶、16伙一房戶、28伙兩房戶及10伙三房戶，實用面積250至649方呎，折實售價由514.8萬至1,758.51萬元，折實呎價約19,788至29,600元。是次有62伙屬於高座單位，包括6伙第1B座E室，向體育園方向的一房戶。同時亦有最後20伙低座單位。
●將軍澳海茵莊園兩日共沽出14伙
九龍建業(00034)旗下將軍澳海茵莊園，周六及周日(1,2日)共售出14伙，總成交金額6,390.5萬元。發展商指，樓盤近日開放新現樓示範單位後，錄得逾300個參觀人次。而上述最新沽出單位成交價介乎372.2萬至605.4萬元。包括2座22樓D1室，實用面積287方呎一房，成交價為511.5萬元，成交呎價約17,822元。
●元朗錦田北PARK YOHO Genova連天台2,153萬元招標沽
新鴻基地產(00016)旗下元朗錦田北PARK YOHO Genova，周六(1日)透過招標以2,153.88萬元沽出頂層連天台特色戶，為第15B座的18樓B室，實用面積1,153方呎，四房連儲物室間隔，連866方呎天台及143方呎平台，呎價約18,681元。
●西南九龍維港滙II三房售2,060萬元
信和置業(00083)等4大發展商合作的西南九龍維港滙II，周日(23日)售出5座23樓C室，實用面積795方呎，三房連多功能房間隔，成交價2,060萬元，呎價約25,912元。
●馬頭角賈炳達道瓏碧單日售兩伙一房單位
碧桂園(02007)發展的馬頭角賈炳達道瓏碧，周日(2日)連沽兩伙一房戶，共涉1,364.2萬元。其中，實用面積281方呎的21樓H室，以765.2萬元成交，呎價約27,231元。
●日出康城凱柏峰II一房呎價約19,794元
●荃灣西逸璟．龍灣高層兩房740萬元獲承接
由中國中冶(01618)旗下已屆現樓的荃灣西逸璟．龍灣，新近以740萬元售出高層兩房單位，較對落中層單位近兩年前的成交價平約113萬元。最新售出單位為2座17樓G室，實用面積522方呎兩房，最新成交呎價約14,176元。至於，該單位對落的2座11樓G室，開則與面積相若，於2021年9月以853萬元沽出，呎價約16,341元。換言之，最新沽出單位做價對比下已低約13%。