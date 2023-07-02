新盤周末銷情大改善　錄218伙成交

下半年搶閘開售的啟德新盤，首輪銷售沽出183伙，帶動整體周六及周日(1,2日)的成交量升到約218伙水平，較對上一周同期僅4宗大幅增加。

●啟德HENLEY PARK加推價單3號 涉及82伙

●將軍澳海茵莊園兩日共沽出14伙

●元朗錦田北PARK YOHO Genova連天台2,153萬元招標沽

●西南九龍維港滙II三房售2,060萬元

●馬頭角賈炳達道瓏碧單日售兩伙一房單位

●日出康城凱柏峰II一房呎價約19,794元

●荃灣西逸璟．龍灣高層兩房740萬元獲承接