東方日報B1：港股7月難翻身　匯市勢續震

【恒指料險守萬八 盼內地救市】

恒生指數今年上半年走勢猶如「高山低谷」，先在年初見22,700點的半年高位，再在5月底回試至18,044點，期內高低波幅為4,656點。雖然今年「五窮」過後「六未絕」(6月恒指升682點或3.74%)，展望7月，須觀望18,000點再獲承接與否，而人民幣匯率走勢及中央是否如期加大救市力度，將成為能否「七翻身」的關鍵因素。

恒生指數公司數據顯示，「五窮六絕七翻身」這個傳統「魔咒」，在2020年以來大部分時間失靈，如去年便是「六不絕」，但「七插水」的情況；依照今年多重挑戰的中外形勢，亦有機會重演去年情況。

回顧疫情前(即2013至2019年)的恒指走勢，大致與「五窮六絕七翻身」傳統智慧相若，5月及6月平均跌幅分別為1%及1.4%，其後再在7月反彈，平均升幅為1.9%。倘若拉長10年(即2013至2022年)來看，恒指5月、6月及7月的平均回報為分別負1.1%、負0.2%及負0.4%。

展望7月表現，華夏證券行政總裁王榮昆認為，觀乎恒指6月衝穿100天線後未能守穩，故可以此定為阻力位(現時約19,903點)亦不失為過，預計恒指可險守18,000點關，而外界對科技股觀感改善將會是升市動力。

他又提及，由於過去10年每次人民幣兌每美元跌穿7算大關，時長介乎40多日至130多日，但亦伴隨着政策出台扶持大市，所以他估計一旦今輪人民幣匯率重返去年的7.3算低位，中國人民銀行等部委出手動力就會更強；而美國聯儲局上周預告年內加息兩次，中美息差擴大亦可能是迫使中方阻截人民幣貶值的誘因。至於月底內地召開的政治局會議，可視作為「窗口契機」，但對比去年來說重視程度較低，因發改委、工信辦、國常委現時都已有新政策出台。

利達LW基金經理黃耀宗則認為，以技術形態分析，恒指可先留意18,000點大關，原因是此乃恒指頭肩底的右肩，後續要留意外資信心和內地消費動力會否轉強。

他分析，由於MSCI中國指數與恒生科技指數的權重股相似，且在MSCI中國指數內，部分科網及非必需消費股估值較去年10月還便宜，故估計資金若重返港股會率先流入以上板塊；又料與科網、手機乃至電動車有關的硬件股毛利表現應已見底，股價或反彈，預計「科指走勢有機會好過恒指」。

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【匯市仍受制經濟通脹息口】

回顧今年上半年，美元匯價兌歐元、英鎊、澳元和加元等均下跌，惟兌日圓的匯價卻大幅攀升。有分析預計，7月雖然預期美國聯儲局將會加息，然而，由於全球各地經濟恢復或衰退的情況不一，匯市並沒有獨領風騷的貨幣，仍然視乎各主要經濟體公布的經濟數據、通脹數字及利率去向主宰方向。

寶華世紀資本市場經濟分析師李焜明表示，在2023年上半年，美國經濟發展仍然穩健及具有韌力，其中就業市場持續蓬勃，化解經濟可能步入收縮周期的憂慮。上月美國聯儲局議息會議後，宣布維持聯邦基金利率在5至5.25厘區間不變，符合市場預期。惟他預測，聯儲局將在7月議息會議後宣布上調利率0.25厘，其後會視乎通脹和其他主要經濟數據，從而決定進一步加息或結束今輪加息周期。

另方面，內地復甦近況有放慢迹象。固定資產投資及物業買賣投資均顯著疲弱，年輕人失業率更破紀錄高於20%，地方政府債務高企，通縮風險升溫，故李認為，人民銀行仍需減息及減存款準備金率來刺激經濟回穩、減輕營商成本谷消費。他料，7月底舉行中央政治局會議後，中央或宣布推出全新刺激經濟方案。可是倘人民幣續跌，離岸人民幣兌每美元今年第四季可能會見7.8算。

據報內地主要銀行相繼下調美元存息，將有利緩解境內中美貨幣存息「倒掛」等問題。

日圓匯價是年內表現最差的主流貨幣，主因今年新上任的日本央行行長植田和男續沿用寬鬆貨幣政策，冀推動當地經濟。惟李指出，日本客觀條件整體欠佳：欠缺天然資源、商貿價格欠缺競爭力、人口老化和能源價格高企。在金融利率政策與其他主要經濟體南轅北轍情況下，李氏預測日圓兌每美元匯價仍偏軟，7月份波幅將在139至147之間。

商品貨幣方面，澳洲今年首季國內生產總值(GDP)只有0.2%的按季增長，不少是因當地從去年5月開始累計加息4厘，創過去30年來最大幅加息周期。遺憾是利率和物價仍高企，拖累民眾消費及家庭開支意欲。他料澳元本月在63至70美仙區間波動。

港人熱門移民地點之一英國，其貨幣匯價今年上半年累升約5%，李氏指，主要受惠英國加息，衍生投資者借日圓買英鎊的套息交易所致。英國通脹是主要經濟體中最高，上月英倫銀行便超乎預期大幅加息0.5厘來應對，經濟或因而要「煞車」，本月其貨幣將難續升，英鎊或在1.23至1.3區間波動。