周樂樂：市場資金呈觀望態勢　關注新能源電力行業

上周A股滬深兩市先跌後升，主要指數多數收漲，其中，上證指數、創業板指分別小漲0.13%、0.14%，深證成指收跌0.29%。申万一級行業中，22升9跌，其中，漲幅前三的行業是紡織服裝(4.83%)、煤炭(3.17%)及電力設備(3.15%)；跌幅前三的行業是計算機(-7.09%)、傳媒(-4.79%)及食品飲料(-3.14%)。數據上看，市場繼續結構性行情，儲能、機械人等成為市場新熱點，半導體等國產化替代行業分化，而人工智能題材出現降溫。

國內方面，國內6月份製造業PMI回升0.2至49，結束自2月以來持續回落的態勢，反映國內經濟出現觸底回升的迹象。另外，國內央行二季度例會指出，目前仍需加大宏觀政策調控力度，並實施穩健的貨幣政策，搞好跨周期調節，同時全力做好穩增長、穩就業、穩物價工作。認為央行釋放積極信號，將繼續保持流動性合理充裕，保證貨幣供應量和社會融資規模增速同名義經濟增速基本匹配。同時面對近期人民幣匯率持續下行的現狀，央行亦表明將深化匯率市場化改革，引導企業和金融機構堅持「風險中性」理念，堅決防範匯率大起大落風險，保持人民幣匯率的基本穩定。筆者相信，此言論一出，前期大幅流出的人民幣有望流回股市，短期回調毋須太過擔憂，目前依然是中期布局的好機會。另一角度看，綜合央行降息與逆回購操作分析，當前的貨幣政策呈現「價松量縮」特徵：市場對穩增長政策的後續出台仍有期待，對於穩定並扭轉市場悲觀情緒有積極作用。

海外市場方面，美國停止加息與提前降息的預期落空，周四公布的數據再次體現經濟韌性，美國消費者支出增長強勁，一季度GDP增速終值超預期大幅上修，美聯儲官員繼續發布加息的鷹派言論，與此同時，美國依然限制英偉達、AMD等出口晶片到中國，中美科技戰仍未降溫，外部不確定性邊際有所抬升，中概股與納斯達克指數背離再次走闊。另外，俄羅斯局勢變化莫測，儘管內部動盪很快得以平息，後續仍需要進一步觀察地緣政治對全球資本市場避險情緒的影響。筆者認為，目前我國的外部環境仍較為嚴峻複雜，逆全球化與去風險進程加速我國企業向外布局，國內已經積極探索與友好鄰邦的進一步友好溝通與外貿合作，下半年的進出口數據或有望得到邊際改善。

展望後市，A股進入中報業績期，可重點關注業績高增、未來業績有望出現拐點的方向。投資策略上，關注新能源電力行業，因中上游材料降價，儲能、新能源電力等投資再增加，行業業績改善；國家將推出刺激需求回升的政策，將有望使低迷的消費品與服務業進入周期回升等。

勝利證券副首席運營官 周樂樂