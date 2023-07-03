力寶華潤：不會參與聯營Healthway除牌建議及退市要約

Healthway為力寶華潤擁有40.76%權益之聯營公司。要約人為OUEH之全資附屬公司，而OUEH則為由OUE Limited持有。OUE為Hongkong Chinese Limited(HKC)之合營企業。HKC為力寶擁有73.95%權益之附屬公司。

退市要約不適用於力寶華潤集團已擁有、控制或同意將予收購之Healthway股份。因此，力寶華潤集團將不會參與除牌建議及退市要約，並將於Healthway股東特別大會上就批准除牌等決議案放棄投票。倘除牌建議及退市要約獲批准及接納，Healthway將自新交所正式上市名單除牌，並將繼續為力寶華潤擁有40.76%權益之聯營公司。

力寶及力寶華潤各自之董事會認為，除牌建議及退市要約之批准及接納將不會對力寶集團及力寶華潤集團各自之現有業務營運及財務狀況造成重大不利影響。