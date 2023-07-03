港股黑期高水80點　油價上半年挫逾1成

●踏入亞洲時段，美匯指數升0.03%，報102.95；港匯見7.8361；離岸人民幣(CNH)報7.2703；美元兌日圓處144.34；歐元報1.091，英鎊報1.27。金價處1,918.46美元。布油報75.05美元，紐油報70.37美元。比特幣報3.05萬美元。道指期貨跌10點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指高水80點。

●道指上周五(6月30日)收報34,407點，升285點或0.84%；標指收報4,450點，升53點或1.23%；納指收報13,787點，升196點或1.45%。上半年道指和標普500指數分別累計上升近4%和16%；納指累升近32%，創40年來表現最好的上半年。

●港股ADR指數按比例計算，收報19,307點，升120點。

●7月恒生指數夜期收報18,932點，升125點，高水16點，成交11,379張。

●紐約期油上周五收報每桶70.64美元，升0.78美元或1.12%，上半年則累挫14%；倫敦布蘭特期油收報每桶74.9美元，升0.56美元或0.75%，上半年累挫12.8%。

●紐約期金上周五收報每安士1,929.4美元，升11.5美元或0.6%，上半年累升3%。

●英國富時100指數上周五收報7,531點，升59點或0.8%，上半年升近1.1%；德國DAX指數收報16,147點，升201點或近1.3%，上半年升近16%；法國CAC指數收報7,400點，升87點或近1.2%，上半年漲逾14%。

●經中美雙方協定，美國財政部長耶倫將於7月6日至9日訪華。

●奧園與債權人小組就重組方案協商達成一致。

●比亞迪6月新能源汽車銷量按年升88%。

●潘功勝出任中國人民銀行黨委書記。

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