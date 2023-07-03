港股升幅擴大　科網股領漲　港交所飆近3%

港股高開高走，恒生指數升幅擴至超過300點，高見19,242點。國企指數升120點；科技指數升近百點，主板成交140億港元。

大型科網股領漲，京東集團升3.7%；美團及小米集團升2.4%；阿里巴巴升2.2%；騰訊升1.7%；攜程升1.1%。

金融股合力撐市，香港交易所升2.8%；招商銀行升2.1%；中國平安升1.9%；友邦保險升1.8%；滙豐控股升1.3%；工商銀行升1.2%；建設銀行升0.6%。

升幅較大的還有內房及汽車相關股，碧桂園飆4.4%表現最佳；碧桂園服務升3.1%。吉利汽車升3.7%；中升控股升3.6%；比亞迪股份升3%。

【09:20】港股再戰萬九關 科網股撐市 滙豐漲近1%

港股踏入下半年開市做好，恒生指數升86點或0.45%，報19,002點；國企指數高開32點或0.51%，報6,457點；科技指數升31點或0.8%，報3,942點。

大型科網股撐市，京東集團升1.6%；美團升1.3%；阿里巴巴升近1%；小米集團升0.3%；騰訊靠穩。

金融股向好，友邦保險升1.4%；滙豐控股升0.8%；香港交易所升0.4%；中國平安及招商銀行升0.3%；建設銀行及工商銀行升0.2%及0.4%。