辣招奏效樓市降溫　新加坡樓價3年來首次下跌

外媒報道，新加坡第二季樓價3年來首次下跌，顯示當地樓市在最新的辣招推動下正降溫。

根據新加坡市區重建局周一(3日)公布的初步估計，當地第二季樓價較第一季下跌0.4%，第一季則上漲3.3%。這是樓價自2020年第一季以來首次下降。

不過當局表示，雖然當地次季樓價下跌，但交易量較第一季增長約16%。隨着新發展項目推出，供應緊張情況獲紓緩，5月份住宅銷售量達到一年以來最高。

新加坡樓市強勁升勢最終可能會減弱。為控制住宅價格，政府在4月份將外國買家印花稅提高一倍至60%，是主要市場中最高，並提高對第二個單位買家的徵稅。

摩根士丹利分析員Wilson Ng及Derek Chang周一在報告中表示，認為近期新加坡樓價放緩，是由4月份最新一輪樓市降溫措施推動，預計今年剩餘時間樓價將小幅上漲。此外，該行預計當地全年樓價增長5%。

儘管新加坡樓市熱潮主要集中在私人住宅，當地房屋及發展局的轉售價格指數在第二季創新高，較之前一季升1.4%，連升13季。當地一個公屋單位在6月以創紀錄150萬坡元(約869萬港元)轉售。