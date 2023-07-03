調查：憂AI干擾及經濟衰退風險　逾半專業投資者料增儲蓄

人工智能(AI)成為市場熱話，不過AI對市場可能帶來的干擾，以及經濟衰退的風險讓許多人計劃今年增加儲蓄。

外媒報道，Markets Live Pulse調查亦可能顯示，當金融界專業人士與朋友或家人一起為慶祝7月4日美國獨立日而舉行聚餐時，很可能會遇上AI話題。

根據調查，約40%的專業投資者預計，於假期享用漢堡包及啤酒時，會談及AI話題，30%的散戶投資者表示同意。雖然AI最明顯的影響是大量資金湧入科技股，但也被認為可能會擾亂財富管理領域。

根據MLIV Pulse對全球593名受訪者進行的調查，經濟衰退風險也可能成為在一些慶祝活動或聚會上聽到的話題。不過同時，48%的零售投資者及39%的專業人士表示，絕對會避免在下次家庭聚會上談論任何有關財務的話題。

另一方面，專業投資者表示正增加儲蓄，比例高於散戶投資者，原因可能是金融業起勢裁員。約54%的專業投資者預計，今年儲蓄將比2022年更多，而非金融業受訪者在這方面的比例為43%。

調查又發現，專業投資者及散戶投資者的儲蓄方式較為一致。在兩組人中，近1/3的人表示，其策略為將大部分資金投入安全資產，如儲蓄帳戶、存款證及貨幣市場基金。