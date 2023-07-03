李偉傑：恒指挑戰兩萬關 下半年留意呢類藍籌…
2023年07月03日 10:37
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李偉傑
美國通脹進一步緩和，5月核心PCE按年升4.6%，升幅低於預期。華盛證券經紀部董事李偉傑指，市場對今年聯儲局加息預期降溫，令美匯指數回落，加上美國財長耶倫本周訪華，市場憧憬中美關係改善，對港股有正面作用，恒指有機會上試兩萬關，下方支持位在18,800點。但李亦提醒投資者，要留意中美關係變化，以及美國仍處於加息周期等的風險。
個股方面，港股上半年藍籌表現最好是中石油(00857)，股價飆逾5成。李表示，中石油上半年因息率高、估值便宜及中特股概念而向上，但展望下半年，料以反覆整固為主。他認為在今年下半場可留意零售、餐飲及汽車類的藍籌股，近日股價處於相對低位，加上憧憬內地有政府出台撐經濟，可小注吸納。
另外，汽車股公布上月銷售數字，比亞迪(01211)6月新能源汽車銷量達25.3萬輛，按年增長近九成。另外造車新勢力方面，理想汽車(02015)上月交付量首次突破3萬輛，按年增1.5倍。蔚來(09866)6月則交付10,707輛汽車，按年下跌17.39%。李指出，理想有望連續兩季轉虧為盈，可在10天線(約135元)部署。至於蔚來，早前獲阿布扎比主權基金11億美元戰略投資，料利好股價，亦都可在10天線(約72元)考慮部署。