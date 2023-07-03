李偉傑：恒指挑戰兩萬關　下半年留意呢類藍籌…

美國通脹進一步緩和，5月核心PCE按年升4.6%，升幅低於預期。華盛證券經紀部董事李偉傑指，市場對今年聯儲局加息預期降溫，令美匯指數回落，加上美國財長耶倫本周訪華，市場憧憬中美關係改善，對港股有正面作用，恒指有機會上試兩萬關，下方支持位在18,800點。但李亦提醒投資者，要留意中美關係變化，以及美國仍處於加息周期等的風險。