調查：近半外送專員指增加收入來源為工作動力

戶戶送公布調查，於4月訪問共1,792名外送專員的結果顯示，外送工作的工作彈性及所帶來的額外收入對外送專員最具吸引力。

調查發現，近一半(49%)受訪者表示，增加收入來源為他們從事外送工作的動力。不少學生和家庭主婦希望賺取額外收入的同時，能夠平衡生活上其他需要，例如工作和學習(20%)以及照顧父母、孩子或其他家庭成員(17%)。外送工作並為失業人士(15%)提供了緩衝時間，協助他們渡過經濟不景下的挑戰。

當外送專員選擇與哪些外送服務平台合作時，最關心的是靈活工時(48%)，其次為賺取收入的潛力(32%)以及即時支付的選項(14%)。

調查指出，68%受訪外送專員於過去三年內才開始與美食及生活百貨外送服務平台合作。大部分受訪者表示，從外送工作中賺取的收入有助補貼其整體收入，並有一半受訪者目前有一份全職工作。56%受訪者表示，不足一半的收入來自美食及生活百貨外送工作，有37%受訪者表示，他們少於1/4的收入來自外送工作。近一半(46%)的外送專員平均每週在美食及生活百貨外送服務平台工作時間不到10小時，反映外送專員的工作頻率不高，並且工作時間靈活，從事外送服務主要為賺取額外收入。

戶戶送香港區總經理許志賢表示，外送專員是戶戶送的重要夥伴，公司致力與他們合作為顧客提供最佳的美食和服務。不少外送專員向公司反映，他們享受外送工作的彈性模式，同時能夠賺取額外收入。故團隊一直積極提升外送專員的福利，並提供他們享受的工作彈性、保障及賺取收入的機會。