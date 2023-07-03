【高盛推介】騰訊、阿里終止連跌3日　資金積極吸納

高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊上周三(6月28日)起連跌3日，跌至330港元水平底部，今(3日)早反彈終止連跌。早上微輕高開後升幅擴大，最高見338元。現報335.8元，升約1.3%。騰訊持續進行回購，據其報表披露，騰訊在上周五於聯交所再回購121萬股，涉資約4億元。

阿里巴巴亦上周三起連跌3日，跌至80元水平底部，今早亦反彈。早上高開約1%後升幅擴大，現報82.4元，升約1.5%。近日阿里旗下外貿線上批發交易平台Alibaba.com與聯合國國際貿易中心簽署合作意向書。

觀察個股輪證資金流向，騰訊好倉於近日獲資金積極吸納，上周三至上周五皆錄得資金流入，合共約3,290萬元，為同期最多資金流入的個股相關資產。

阿里方面，好倉於近期亦獲資金積極吸納，上周二至上周五皆錄得資金流入，合共約3,380萬元，為同期最多資金流入的個股相關資產。淡倉於上周四錄得約100萬元資金流入後，上周五獲資金轉向沽出。

騰訊購16666，行使價380元，2023年8月28日到期，實際槓桿13.8倍，中短期、輕微價外、高槓桿、適合短線部署。

騰訊購17228，行使價400.2元，2023年9月26日到期，實際槓桿11.3倍，行使價420元以下、3個月期以上、街貨低於30%產品中最高槓桿。

騰訊購16966，行使價365.8元，2023年8月25日到期，實際槓桿12.7倍，貼價。

騰訊牛66002，收回價320元，行使價317.2元，換股比率500，槓桿比率17.8倍，相近收回價近牛中槓桿最高。

騰訊牛65997，收回價310元，行使價307.2元，換股比率500，槓桿比率11.5倍，相近收回價遠牛中槓桿最高。

騰訊沽17816，行使價329.8元，2023年9月26日到期，實際槓桿7.6倍，中期、輕微價外。

騰訊熊67558，收回價360元，行使價362.8元，換股比率500，槓桿比率12.4倍，近熊。

騰訊熊60842，收回價370元，行使價372.8元，換股比率500，槓桿比率9.3倍，相近收回價遠熊中槓桿最高。

阿里購16486，行使價90.05元，2023年9月26日到期，實際槓桿7.9倍，貼價、高敏感度。

阿里購15017，行使價101元，2023年9月26日到期，實際槓桿9.6倍，低面值、高槓桿。

阿里購26143，行使價86.93元，2023年10月20日到期，實際槓桿6.5倍，貼價。

阿里牛57503，收回價73元，行使價71.5元，換股比率100，槓桿比率7.4倍，相近收回價牛證中槓桿最高。

阿里沽11183，行使價73.75元，2023年12月20日到期，實際槓桿4.8倍，7隻相近條款產品最高槓桿。

阿里熊60043，收回價100元，行使價101.5元，換股比率100，槓桿比率4.5倍，相近收回價熊證槓桿最高。

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