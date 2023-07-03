中銀完成數碼人民幣沙盒試驗　將加快開通錢包流程

參加活動的客戶通過中銀香港手機銀行為其數碼人民幣錢包充值，並可在內地和香港的不同商戶以數碼人民幣消費。活動期間，客戶在內地主要以數碼人民幣作線下消費，特別是小額高頻的支付場景，覆蓋日常飲食、交通、零售購物等。此外，該行亦為本地受理數碼人民幣的商戶提供收單服務及港元清算服務，成功驗證在港使用數碼人民幣進行消費。

中銀香港數字貨幣專項工作組副總經理陳光表示，在內地和香港監管機構的支持下，中銀香港的數碼人民幣沙盒試驗工作順利完成，通過活動檢驗了客戶充值與商戶消費的真實交易場景。是次沙盒試驗透過金管局快速支付系統和中國人民銀行數字貨幣研究所運營的數碼人民幣系統，實現於內地和香港自由選擇數碼人民幣支付和本幣結算，為跨境雙邊合作提供了範例。

陳續指，該行已將有關數碼人民幣沙盒試驗報告提交金管局，並會根據活動期間所收集的商戶和客戶意見，進一步完善該行的數碼人民幣產品配套。該行將聚焦加快客戶申請至註冊開通錢包的流程，優化客戶體驗；並持續向商戶進行推廣，擴大受理數碼人民幣的商戶範圍，讓內地遊客可便捷地在香港使用數碼人民幣進行支付，從而節省合作商戶資金清算的成本，也進一步強化中銀香港的跨境金融服務。未來，中銀香港將在數碼人民幣跨境應用及數碼港元場景驗證兩方面持續進行推廣和實驗，通過央行數碼貨幣的應用為客戶帶來真正的價值。

為進一步推廣數碼人民幣的應用，中銀香港即將與中國銀行內地分行再次合作，在香港啟動數碼人民幣首期「跨境購物節」活動，屆時將向特選客戶提供數碼人民幣消費紅包，讓客戶親身體驗數碼人民幣跨境支付的便利。