港府冀公司遷冊制建議明年上半年交立法會審議

為積極「搶企業」，港府建議引入公司遷冊制度，目標2024年上半年提交立法會審議。財經事務及庫務局局長許正宇表示，制度是最大程度便利非香港企業遷冊來港，若文件齊備，公司註冊處最快2周可批出申請，但坦言有關制度「無諗過利誘」，而是確保香港不會「蝕章」，會爭取盡快落實制度。同時透露部分註冊地在百慕達的保險公司表示有興趣，港府亦已與其他註冊司法地就遷冊制度商討，有信心本港的遷冊制度具吸引力。

他指出，早前已不同業界、商會會面，包括保險業界及聯會，對方期望能盡快落實遷冊制度。今屆政府視「拼經濟、拼發展」為目標，局方知道制度落實存有迫切性及重要性，過程包括立法、推廣等工作，但已有設置開放式基金型公司和有限合夥基金的遷冊機制的正面經驗，期望獲得立法會議員支持後，能盡快實行。

許指出，現時在港經營業務，而非香港公司有約1.4萬家，當中一半屬開曼群島註冊。隨着全球最低稅率出台、其他司法區加強監管，現在是適當時機，為香港設立一套可廣泛適用的公司遷冊制度，同時訂明經遷冊公司的稅務責任及設有過渡性稅務安排。另外，目前會先做「遷入」，後續會視乎情況再審視「遷出」安排。

不少議員關注要求遷冊公司取得香港公司註冊處發出遷冊證明書60日內，撤銷其在原註冊地的註冊的時間是否足夠。公司註冊處處長鄧婉雯「派定心丸」，指企業若有需要可以申請延長期限，強調制度設定是盡量減低對遷冊公司的不便，包括考慮到有部分原註冊地要求企業取得就新註冊地的遷冊證明書，才會批准撤銷。

許補充，不少意見期望縮短申請遷冊的公司成員已就遷冊會議和擬議決議獲給予最少21日通知規定，局方也認為具放寬條件，因多次強調行政工作會盡量配合業界需要。