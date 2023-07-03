經絡：6月現樓按揭宗數創10個月高　次季料回落

根據經絡按揭轉介研究部及土地註冊處最新資料顯示，2023年6月份現樓按揭宗數為8,395宗，較5月份的7,805宗增加590宗或7.6%，連升2個月，創10個月新高；而該月的樓花按揭宗數為113宗，較5月份的116宗微跌3宗或2.6%。對比去年同期，2023年6月份現樓按揭宗數比去年同期6,224宗增加2,171宗或34.9%；該月的樓花按揭宗數比去年同期142宗則減少29宗或20.4%。

今年首半年，現樓按揭宗數錄得40,440宗，對比去年同期的42,788宗減少2,348宗或5.5%，創近3年的首半年新低；今年首半年樓花按揭宗數則為669宗，對比去年同期的2,748宗大跌2,079宗或75.7%，創近17年的首半年新低。

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，6月份受大型新盤（NOVOLAND）及居屋（錦駿苑及愉德苑等）陸續上會的帶動下，使現樓按揭數字按月上升。惟次季受市場氣氛及加息因素影響，市場購買力進一步放緩，樓市交投轉淡，料未來現樓按揭宗數或有所回落。

現樓銀行市佔率方面，中國銀行(香港)連續5個月排名第一，市佔率為28.7%；滙豐銀行則以市佔率26.1%排名第二；恒生銀行以市佔率達22.2%排名第三；中國工商銀行(亞洲)以市佔率達3.5%排名第四；東亞銀行上升1級以市佔率達2.7%排名第五。樓花銀行市佔率方面，滙豐銀行連續7個月排名第一，市佔率為30.1%；中國銀行（香港）以市佔率23.9%排名第二；恒生銀行以市佔率達22.1%排名第三；渣打銀行以市佔率達2.7%排名第四、交通銀行、中國工商銀行 (亞洲)、華僑銀行(香港)、花旗銀行及集友銀行以市佔率達1.8%並列第五。

四大銀行及中小型銀行市佔率的差距擴闊，2023年6月份四大銀行現樓市佔率由上月74.3%上升至79.1%，創2年半（30個月）的新高。而中小型銀行市佔率則由上月25.7%下跌至20.9%。曹德明表示，踏入第三季，多家大型銀行繼續積極爭取按揭業務，並以高現金回贈吸客，料四大銀行的市佔率仍有上升空間，或挑戰8成以上水平。