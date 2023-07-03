日清食品完成收購香港東峰股權　全資擁有內地分銷業務

經營進口日本品牌食品及飲品的上海東峰為集團於中國內地的分銷分部，所分銷的主要品牌包括日清、出前一丁、KAGOME、UCC、紅帽子等，涵蓋6個不同類別逾300項產品。其銷售網絡亦包括國內大型連鎖店、高級精品超市、便利店及內地主要網上平台。

日清食品執行董事、董事長及首席執行官安藤清隆表示，完成收購後，將可更靈活地部署於中國內地的營運，分銷業務亦對集團實現縱向發展具有策略重要性，現正加快整合相關業務，預期將可與集團的香港分銷分部香港捷菱有限公司產生更強協同效應，有助提升集團的收入及加強整體競爭力。

於2020年1月，日清食品與上海東峰董事及總經理劉峰訂立股東及合作協議成立一家合營公司，即香港東峰，日清食品及劉峰分別持有香港東峰的81%及19%股權。在劉峰於2022年12月辭去於上海東峰的職務後，集團行使相關認購期權收購其於香港東峰的19%股權。