【高盛推介】比亞迪持續上升 小鵬創9個月高
2023年07月03日 14:19
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高盛(亞洲)有限責任公司：比亞迪股份上周五(6月30日)重上250港元，升約0.9%，今日(3日)繼續反彈。早上高開約1.1%後升幅擴大，最高見258元。現報257.6元，升約3%。有券商指比亞迪6月新能源汽車銷量達25.3萬輛，按年升89%，合符該行預期，並料已安裝電池產能達11.82吉瓦時，按年升72%，給予「買入」評級。
小鵬汽車上周五突破50元水平，大升約10.4%，今日繼續急漲。早上高開約6%後升幅擴大，最高見56.3元，創9個月新高。現報56.7元，升約13.4%。有券商指小鵬6月交付量達8,620輛，按月升15%，超出市場及該行預期。
觀察個股輪證資金流向，比亞迪好倉於上周獲資金吸納，上周5個交易日共錄得約830萬元資金流入。
小鵬方面，好倉於上周亦獲資金吸納，上周5個交易日共錄得約800萬元資金流入。
投資者如看好比亞迪，認購證方面的高槓桿選擇可留意比迪購(18004)。中年期選擇可留意比迪購(16945)，時間值損耗較低。低面值選擇可留意比迪購(11237)。牛證方面可留意比迪牛(61770)，與現價有約35元收回距離。
比迪購18004，行使價280.2元，2023年9月28日到期，實際槓桿8.6倍，高槓桿。
比迪購16945，行使價289.08元，2023年12月19日到期，實際槓桿5.9倍，中年期、時間值損耗較低。
比迪購11237，行使價309.08元，2023年9月22日到期，實際槓桿10.4倍，低面值。
比迪牛61770，收回價220元，行使價217元，換股比率500，槓桿比率6.2倍，相近收回價牛證中槓桿最高。
比迪沽16967，行使價195.18元，2023年12月20日到期，實際槓桿5.7倍，行使價140元以上、3個月期以上產品最高槓桿。
比迪熊67687，收回價270元，行使價274元，換股比率500，槓桿比率10.3倍，相近收回價熊證中槓桿最高。
投資者如看好小鵬，可留意屬3個月期以上產品最高槓桿的小鵬購(26314)。
小鵬購26314，行使價59.5元，2023年11月28日到期，實際槓桿3.2倍，3個月期以上產品最高槓桿。
此外，吉利汽車今日繼續上升，上試10元。投資者如看好，可留意屬貼價的吉利購(16423)。
吉利購16423，行使價10.68元，2023年9月26日到期，實際槓桿7.8倍，貼價。
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