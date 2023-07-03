【高盛推介】比亞迪持續上升　小鵬創9個月高

高盛(亞洲)有限責任公司：比亞迪股份上周五(6月30日)重上250港元，升約0.9%，今日(3日)繼續反彈。早上高開約1.1%後升幅擴大，最高見258元。現報257.6元，升約3%。有券商指比亞迪6月新能源汽車銷量達25.3萬輛，按年升89%，合符該行預期，並料已安裝電池產能達11.82吉瓦時，按年升72%，給予「買入」評級。

小鵬汽車上周五突破50元水平，大升約10.4%，今日繼續急漲。早上高開約6%後升幅擴大，最高見56.3元，創9個月新高。現報56.7元，升約13.4%。有券商指小鵬6月交付量達8,620輛，按月升15%，超出市場及該行預期。

觀察個股輪證資金流向，比亞迪好倉於上周獲資金吸納，上周5個交易日共錄得約830萬元資金流入。

小鵬方面，好倉於上周亦獲資金吸納，上周5個交易日共錄得約800萬元資金流入。

比迪購18004，行使價280.2元，2023年9月28日到期，實際槓桿8.6倍，高槓桿。

比迪購16945，行使價289.08元，2023年12月19日到期，實際槓桿5.9倍，中年期、時間值損耗較低。

比迪購11237，行使價309.08元，2023年9月22日到期，實際槓桿10.4倍，低面值。

比迪牛61770，收回價220元，行使價217元，換股比率500，槓桿比率6.2倍，相近收回價牛證中槓桿最高。

比迪沽16967，行使價195.18元，2023年12月20日到期，實際槓桿5.7倍，行使價140元以上、3個月期以上產品最高槓桿。

比迪熊67687，收回價270元，行使價274元，換股比率500，槓桿比率10.3倍，相近收回價熊證中槓桿最高。

小鵬購26314，行使價59.5元，2023年11月28日到期，實際槓桿3.2倍，3個月期以上產品最高槓桿。

吉利購16423，行使價10.68元，2023年9月26日到期，實際槓桿7.8倍，貼價。

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