日圓兌美元見144.83 道指期貨跌37點
2023年07月03日 16:21
東網電視更多新聞短片
美匯指數報102.852；港匯見7.8346；離岸人民幣(CNH)報7.2591；美元兌日圓報144.83；歐元處1.0886；英鎊報1.2669。金價報1,912.64美元。油價跌0.5%，布油報74.97美元，紐油處70.17美元。比特幣微升至30,626美元。道指期貨跌37點。
焦點數據：
21:00 新加坡6月採購經理指數
21:45 美國6月製造業採購經理指數
22:00 美國5月營建開支
22:00 美國6月ISM製造業指數
●港股下半年開局迎來大反彈，恒生指數高開86點並收復萬九點大關，之後持續攀升，尾市最多飆455點，高見19,371點，收市報19,306點，升390點或2.06%。https://reurl.cc/gDR91z
-港上半年新股集資額跌至第6位，畢馬威：達1800億有難度。
-日清食品完成收購香港東峰股權，全資擁有內地分銷業務。
-恒指公司8月18日將公布季檢結果。
-電動車股有追捧，小鵬收市飆16%。
●滬深三大指數於7月開局高收。滬綜指報3,243點，升41點或1.31%，成交額4,214億元人民幣。
-內地6月財新製造業PMI報50.5，勝預期。
-美國財長耶倫本周四起訪華4天。
香港經濟：
●經絡：6月現樓按揭宗數創10個月高，次季料回落。
●港府冀公司遷冊制建議明年上半年交立法會審議。
●調查：近半外送專員指增加收入來源為工作動力。
外地經濟：
●辣招奏效樓市降溫，新加坡樓價3年來首次下跌。
●澳洲第二大養老基金將寫字樓物業價值勁削20%。
●日本大型製造商信心改善，惟6月PMI降至收縮區。
●日本6月製造業PMI終值報49.8，韓PMI報47.8。
●調查：憂AI干擾及經濟衰退風險，逾半專業投資者料增儲蓄。
企業消息：
●設計複雜生產難！蘋果傳大削Vision Pro產量目標。