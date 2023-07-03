【新盤追擊】洪水橋滙都衣食住行指南

置業要考慮的因素眾多，但一定離不開位置(Location)，衣、食、住、行要方便之外，還要看地區的發展潛力，近年元朗洪水橋新發展區就具備以上優勢。據美聯物業高級營業董事陳光裕表示，港府近年積極提倡的北部都會區發展策略中，洪水橋新發展區就佔了舉足輕重的地位，該區將會提升為新界北核心商務區，肩負起商務及經濟的領導角色，與鄰近的流浮山共建具規模、地標性的創科設施。

由泛海國際發展的滙都，位於洪水橋洪元路與田心路交界，全盤一共提供1,025伙分層住宅，分兩期發展，戶型涵蓋1至3房，當中2房戶佔整體近7成。第一期第1期「滙都 I」涉及623伙。

滙都位於洪水中心地帶，距離洪水橋輕鐵站，僅3至5分鐘步程，穿梭屯門、元朗及天水圍等內區方便快捷之外，又可以於沿綫的元朗站等轉乘港鐵屯馬綫，盡享鐵路優勢。

美聯物業陳光裕更補充，港鐵屯馬綫已經落實，於兆康站及天水圍站之間加多個洪水橋站，預計2024年動工，大約2030年啟用，按目前路線預計，到時洪水橋站直接上車，一程車便可往返屯門至烏溪沙各站，如果想過海、返內地，抑或海外，又可以分別可以於南昌、柯士甸、紅磡等站轉綫。另外，根據「北部都會區」的鐵路發展，洪水橋/厦村，同深圳前海之間，就建議興建港深西部鐵路；於鐵路效應下，洪水橋日後人流及住屋需求自然會旺盛。

至於日常購物，滙都住客亦相當方便，項目自設3.4萬平方呎的商業樓面，另外，步行3分鐘便到洪福商場及街市，而區內翠珊園及洪水橋大街一帶，亦有多間民生商店、食肆及街市，再想多些選擇，可以駕車10分鐘，或者搭輕鐵20分鐘左右，前往元朗大馬路一帶以及屯門、或元朗市中心的各大商場，完全滿足到熱愛美食及生活的朋友。

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