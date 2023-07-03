【產經直播】港股七月開局靚　翻身機會大？

港股七月開局全日做好，美國財長耶倫計劃訪華，加上人民幣轉強，以及內地上月財新PMI高於盛衰分界線，恒指周一(3日)高開86點後，一度急升455點，高見19,371點，最終收市升390點，報19,306點，大市成交887億元。港股七月開局理想，全月有望「真．翻身」？在憧憬中美關係改善下，港股仲會更上一層？

外圍方面，上周五(6月30日)美國公布的PCE數據低於預期，刺激當日美股做好。而本周亦將公布聯儲局議息會議紀錄，及美國6月份非農就業數據和失業率，隨住通脹進一步回落，本周公布的數據及會議紀錄等，會唔會成為美股再上升的催化劑？

另一方面，美國蘋果公司(Apple Inc.)上周五股價不但創歷史新高，市值更首次突破3萬億美元，成為美股第一間市值破3萬億的企業，大行花旗認為蘋果股價仍可再升3成，並給予「買入」評級，目標價為240美元，是華爾行各大行中最高。呢隻又可否追入？又係咪下半年美股持倉必有的股份？

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