橋水投資總監：債券股票前景都唔掂　市場太樂觀

外媒報道，全球最大對沖基金橋水(Bridgewater Associates)聯席投資總監Greg Jensen認為，投資者對經濟增長前景，以及美國聯儲局永久消除通脹，並令其重返2%目標的能力仍然過於樂觀，並看淡債券及股票前景。

在去年大部分時間之中，橋水都表現出色，押注幾十年來最快的加息速度將很快使美國經濟陷入衰退。不過，隨着去年底債券孳息率開始暴跌、股市上漲，其在終點線上跌跌撞撞。Jensen指，市場的判斷是錯誤。

他表示，聯儲局在將要採取的行動上，似乎比市場更加現實。「為了讓股市反彈，你必須相當迅速地降低利率，進入一個盈利相當不錯的世界，這就是折扣線。」

他又指，相對於歷史而言，緊縮程度是快速而且高，過去任何類似緊縮都會導致經濟大幅下滑。

他補充指，通常就像去年一樣，當股市下跌、短期利率上升時，歷史上的公式總是會導致個人儲蓄率上升。他表示，人們會看到利率上升、資產價格下跌、房地產市場放緩等。通常人們會存更多的錢，意味公司收入減少，意味裁員，意味當就業市場轉弱時，儲蓄率會上升得更多。

Jensen指，最終的結果可能是經濟增長有點令人失望，通脹也如是，因為水平偏高，最終可能對債券及股票不利，而且增長普遍疲弱。如果經濟增長疲弱開始轉化為儲蓄率上升，很容易就會陷入經濟衰退，並將是一場難以應對的衰退。