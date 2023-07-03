中原按揭：二手成交偏淡　第3季現樓按揭料降

中原按揭董事總經理王美鳳表示，受去年樓市處於悶局形勢影響，2023年上半年現樓按揭登記量按年減少5.1%至38,989宗，中銀香港累積承辦10,842宗現樓按揭登記，以27.8%的巿佔率，領先榜首位置。樓花按揭登記方面，今年上半年錄得583宗登記，按年減少77.5%，滙豐銀行以193宗樓花、按揭登記巿佔33.1%排名第一。近月二手樓巿偏軟，成交持續在低位徘徊，預期第3季現樓按揭數字將下降。

6月份現樓按揭登記量繼續回升，最新數據顯示，2023年6月份現樓按揭錄8,096宗登記，數字連升兩月，對比5月份再升7.7%，主要受今年首季樓市轉旺交投活躍所帶動外，當中亦涉及1,666宗錦駿苑及501宗愉德苑等居屋現樓按揭上會個案。6月份樓花按揭登記錄102宗登記，與5月份數字103宗相若。至於巿佔率方面，6月份中銀香港現樓按揭巿佔率保持23連冠，而滙豐則連續7個月蟬聯樓花按揭一哥。

王美鳳指出，中原按揭研究部資料顯示，6月份現樓按揭錄8,096宗登記，按月增7.7%，首四位銀行巿佔率按月增加3.5個百分點至佔83.6%，相信於3月份起大型銀行先後調低H按封頂息並增加現金回贈，令按揭競爭力進一步提升有關。

6月份中銀香港現樓按揭巿佔率達30%，按月增加1.2個百分點，保持連續23個月成為現樓按揭巿佔冠軍。期內滙豐銀行單月巿佔率維持27%，排名第二；恒生銀行單月巿佔率增加3.3個百分點至23%，跟隨其後工銀(亞洲)巿佔按月減少1個百分點至3.6%，排名維持第4。中原按揭研究部資料指出，6月份樓花按揭登記102宗，與5月份103宗相若。