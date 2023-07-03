【新盤追擊】今年首個出撃港島大型新盤　海盈山多面睇

新盤近日銷情熾熱，今年首個出撃的港島區大型新盤海盈山(LA MONTAGNE)，既位於港鐵黃竹坑站上蓋，更坐落新晉豪宅區港島南岸之上，備受市場注目。

美聯物業助理聯席董事蕭振邦表示，港島區向來地少人多，更缺乏鐵路上蓋大盤，所以港島南岸這個大型發展項目一推出市場，就已經吸引了不少城中名人富豪垂青。另外，政府早於2020年提出「躍動港島南」計劃，將南區打造成為集合居住、工作、旅遊同娛樂的活力社區。當中黃竹坑已轉型為商貿區，吸引了不少跨國企業，及藝文產業進駐，大大提升黃竹坑的住屋需求及吸引力，發展潛力更不容忽視。

海盈山作為港鐵黃竹坑站上蓋住宅項目，出入自然快人一步，由黃竹坑站上車，兩個站直達金鐘，往中環亦只需13分鐘，而去西九龍高鐵站亦是約半小時。如果驅車前往香港仔隧道口亦只是5分鐘，若交通暢通時，經紅磡海底隧道過海往九龍，都僅10分鐘左右。

除了交通「殺食」外，海盈山住客的起居生活亦相當方便，港島南岸自設樓高5層，佔地51萬平方呎的商場THE SOUTHSIDE多達150間商戶，食玩買自然任君選擇。還想多點選擇，驅車5至10分鐘，亦可前往數碼港商場及香港仔中心一帶。事實上，黃竹坑以至香港仔一帶向來更是港島南區的美食天堂，鄰近避風塘，不少海鮮及水上人美食，令人大快朵頤。

至於假日休閒活動更多不勝數，海盈山貼近南朗山行山徑，郊遊遠足可謂垂手可得，樓盤同時亦鄰近多個全港最佳海灘，僅15至30分鐘車程便到達淺水灣及赤柱等泳灘。美聯蕭振邦表示，南區好山好水，今年4月初，發展局更交代「躍動港島南」計劃最新進展，當中「黃竹坑綠色連線」的工程已展開，連接港鐵黃竹坑站和香港仔郊野公園的一系列休憩處和行人改善設施，完工後，市民前往郊遊將更方便。

至於家長最關心的校網，海盈山鄰近多間星級名校，包括新加坡國際學校、香港加拿大國際學校，以及聖保羅男女書院附屬小學等。

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