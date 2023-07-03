【一手盤攻略】發掘黃竹坑站新盤海盈山潛力優厚！

港島區大型新盤向來可遇不可求，若然樓盤不單具有鐵路貫通的優勢，還受惠港府積極發展的「躍動港島南」，相信勢必搶佔市場目光。中原地產資深區域營業董事(西半山區)王漢聰指，南區的交通在南港島綫通車後變得十分便利，從而推升了區內的物業價值；再加上東鐵綫過海段已通車，令金鐘站變成匯聚四線的「超級轉車站」，由黃竹坑站往金鐘站僅需約8分鐘車程，輕鬆連接港九各區。至於要到香港西九龍高鐵站，亦僅需約27分鐘，即可把握內地各大城市發展機遇。

海盈山貴為黃竹坑站上蓋物業，鐵路優勢不言而喻，除了鐵路優勢外，海盈山附近的路面交通同樣發達，由海盈山駕車到香港仔隧道口僅需約5分鐘，若想過海到九龍，經紅隧亦只需約15分鐘的車程。

海盈山出入方便之外，消閒購物更不假外求，事關港島南岸正興建一座約51萬方呎的大型基座商場「THE SOUTHSIDE」，5層樓面涉及150個舖位，逛街、看戲、吃飯一應俱全；而香葉道附近一帶還有多間民生商店及食肆，任君選擇。

不但如此，南區的空氣清新、環境清幽，十分適合閒時遠足、游泳及做運動，而遠近馳名的海洋公園更正正坐落在黃竹坑道之上，此外，海盈山更鄰近多間高級私人會所，包括深灣遊艇會、香港鄉村俱樂部，地段優越突顯身份和地位的象徵。

另外不得不提項目附近的國際學校林立，包括新加坡國際學校，和香港加拿大國際學校等，提供優質及多元化教育，讓子女更易贏在起跑線。而樓盤位置屬於小學18校網，中學則屬南區。想知樓盤更多資訊，就Click片了解啦。