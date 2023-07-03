人行釋維穩訊號 離岸人幣即反彈 每百港元僅兌92.46人幣
2023年07月03日 19:59
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面對內地景氣回落、中美息差擴闊，以及盛傳來自俄羅斯及阿根廷等貿易夥伴的人民幣沽盤下，近月人民幣貶值速度加快，備受市場關注。在中國人民銀行表態要「保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定」下，人民幣兌每美元中間價周一報7.2157，按日上調101點子，上調幅度強過市場預期。可見，當局釋出的維穩信號，推動在岸及離岸人民幣匯價隨即雙雙回升，惟基本因素不變下，維穩政策的持久力仍備受挑戰。
在岸人民幣兌每美元上周插至近8個月低位後，周一官方收報7.2466，較上一交易日收市價升154點子，較上一日夜盤收市漲44點子。離岸價日內曾高見7.2451，每百港元曾見92.46元人民幣。
內地經濟放緩，加上與美國等主要國家的息差擴大，拖累人民幣兌每美元年內貶值近5%，是表現最差的亞洲貨幣之一。人行上周召開例會指出，深化匯率市場化改革，引導企業和金融機構堅持「風險中性」理念，綜合施策、穩定預期，堅決防範匯率大起大落風險，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。
交易員表示，中間價反映監管層態度，央行上周例會對匯率的措辭令市場預期變得謹慎，但或許只能減緩人民幣貶值步伐，未能扭轉走弱的趨勢，投資者亦關注美國利率預期會否進一步調整。另有交易員認為，有關表述暗示央行可能在未來幾周內將推出更多政策措施，包括重新上調遠期售匯業務的外匯風險準備金率，或調整外匯存款準備金率。
人行周一開展50億元人民幣(下同)7天期逆回購操作，利率仍持穩在1.9厘，單日淨回籠4,350億元，創近兩個月新高。公開市場本周有多達11,690億元逆回購到期。
此外，在去年底獲金管局批准啟動數碼人民幣沙盒試驗的中銀香港(02388)表示，試驗工作順利完成，通過活動檢驗了客戶充值與商戶消費的真實交易場景。本次沙盒試驗透過金管局快速支付系統和人行數字貨幣研究所運營的數碼人民幣系統，實現於內地和香港自由選擇數碼人民幣支付和本幣結算。
該行稱，已將有關試驗報告提交金管局，並會按活動期間所收集的商戶和客戶意見，進一步完善其數碼人民幣產品配套，將聚焦加快客戶申請至註冊開通錢包的流程，並擴大受理數碼人民幣的商戶範圍，讓內地遊客可便捷地在港使用數碼人民幣進行支付，從而節省合作商戶資金清算的成本。
該行又預告，將與中國銀行內地分行再次合作，在港啟動數碼人民幣首期「跨境購物節」活動，屆時將向特選客戶提供數碼人民幣消費紅包。