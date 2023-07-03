報告：企業誤解ESG　窒礙商業機構轉型步伐

羅夏信律師事務所及可持續發展顧問公司PIE Strategy發表的最新報告顯示，對環境、社會及管治(ESG)和可持續發展的定義的誤解，為窒礙商業機構和投資者決策的主要原因。

調查訪問26位決策者，包括來自資產管理，金融機構及影響力投資，以至企業主管和公司法律顧問，找出他們的需求及嘗試了解他們所面對的挑戰和機遇。

研究發現全數受訪者都同意低碳轉型勢在必行，但對於如何達到轉型，應該以甚麼速度、投資多少，以及要如何投資才能帶來盈利等方面都不清晰。引致困惑的一個重要因素是現時普遍對於ESG和可持續發展定義存在誤解，不但影響企業的投資決定，也阻慢了轉型的步伐。

在傳統投資者和那些對將影響力納入其投資有明確興趣的投資者之間，這種鴻溝更為明顯。可持續發展可以被視為需要明確授權的投資目的；相反，管理風險和機遇已隱含在一般投資工作，當中應包括ESG在內，這種隱含性可能使資產管理者不確定是否應該將ESG納入管理投資組合中。

羅夏信律師事務所的大中華地區管理合伙人郭懿聆認為，釐清業界對ESG的誤解是重要的第一步，律師可以為客戶釐清法規和法律文件的潛在意思，明白真正含義，更準確地衡量他們所需承擔的風險及確保可以成功履行轉型的承諾。