葵涌三房戶售308萬　做價重回7年前水平

樓市氣氛呆滯，部分單幢式舊樓樓價回到過去，葵涌葵發大廈三房單位，減價52萬元，以308萬元沽出，做價回到2016年水平。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●利嘉閣丁培鴻稱，鰂魚涌南豐新邨5座低層B室，實用面積約391方呎，兩房間隔，享內園市景，原先叫價580萬元，議價至540萬元成交，呎價約13,811元。

●世紀21日昇蔡嘉駿指，北角和富中心14座高層B室，實用面積約1,073方呎，套三房間隔，現改為套兩房，成交價1,780萬元，呎價約16,589元，較約兩個月前減價120萬元成交。

●中原周世康表示，灣仔囍滙2座高層H室，實用面積約443方呎，一房間隔，以1,238萬元沽出，呎價約27,946元，新買家為用家，約6年帳面賺93萬元。

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九龍區

●利嘉閣莊雅琁指，牛頭角淘大花園I座中層5室，實用面積約391方呎，兩房間隔，開價618萬元，調低至558萬元易手，呎價約14,271元。

●世紀21富山黃澤龍透露，鑽石山居屋鳳禮苑鳳欣閣中層6室，實用面積約559方呎，三房設計，放盤達一年，大幅減價172萬元，未補價第二市場以448萬元，減幅近28%，呎價8,017元。

●香港置業謝啟源稱，奧運站凱帆軒2座中層B室，實用面積約465方呎，兩房間隔，放盤約4個月，減價80萬元，售價860萬元，呎價約18,495元，低市價約5%，約4年帳面僅升值約10萬元。

●美聯關穎賢表示，奧運站凱帆軒2座低層B室，實用面積約465方呎，兩房間隔，叫價880萬元，吸引用家承接，議價後以845萬元成交，呎價約18,172元。

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新界區

●中原曾日昇表示，葵涌葵發大廈低層A室，實用面積約418方呎，三房間隔，叫價360萬元，經議價後，大減52萬元或約14%，以308萬元沽出，呎價約7,368元，做價回到2016年水平。

●美聯黃麗貞指，將軍澳中心6座中層H室，實用面積約465方呎，兩房間隔，最初開價828萬元放售，放盤不足半個月，減價逾2%獲上車客斥808萬元承接，呎價約17,376元。

●中原何文俊表示，將軍澳城中駅10座中層F室，實用面積約731方呎，套三房連儲物房間隔，最初叫價1,150萬元，議價後減至1,100萬元易手，呎價約15,048元。

●中原關偉豪指，將軍澳公屋景林邨3座中層13室，實用面積約447方呎，兩房間隔，未補價第二市場開價288萬元，終以綠表價258萬元易手，呎價約5,772元。

●中原陳耀榮稱，馬鞍山曉峰灣畔3座中層D室，實用面積約482方呎，兩房間隔，開價約710萬元，議價後以680萬元易手，呎價約14,108元，新買家為上車客。

●世紀21奇豐李仕明指，沙田玖瓏山月瓏閣低層A室，實用面積約961方呎，三房間隔，放盤1年，累減173萬元，減幅約12.8%，獲買家以1,177萬元承接，呎價約12,248元，逾8年帳面虧蝕198萬元。

●中原劉德興表示，粉嶺中心C座低層1室，實用面積約468方呎，兩房間隔，開價約530萬元，議價後以512萬元易手，呎價約10,940元，原業主持貨約6年帳面只賺約8萬元。

●美聯吳偉文，粉嶺花都廣場1座中層H室，實用面積約392方呎，兩房間隔，以510萬元放售，議價20萬元，以490萬元沽出呎價約12,500元，原業主持貨約3年帳蝕15萬元。

●中原王勤學表示，元朗溱柏10座高層戶，實用面積約558方呎，兩房連儲物房間隔，連天台，減價12萬元，以678萬元沽出，呎價約12,151元，約4年帳面升值不足3%，較一年前同類成交跌價約13%。

●利嘉閣文錦璋稱，元朗錦綉花園C段第6街雙號屋，三層複式花園洋房，實用面積約915方呎，享山景，累減205萬元，以1,075萬元易手，呎價約11,749元。

●美聯馮根明稱，元朗好順福大廈中層H室三房戶，實用面積約401方呎，4個月前放售，獲區內首置客議價37萬元，以408萬元承接，呎價約10,174元，原業主於2018年以445萬元購入。

●中原陳思麗指，天水圍嘉湖山莊景湖居10座中層A室，實用面積約635方呎，套三房隔，開價660萬元，兩度主動調低售價減至575萬元沽出，呎價約9,055元。

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