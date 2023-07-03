港九新界三新盤齊發 黃竹坑站項目最快周二開價
2023年07月03日 21:23
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一手市場掀起推盤潮，港九及新界均有新盤部署推售，三盤於周一(3日)齊向傳媒開放示範單位，力爭市場注意力。其中，黃竹坑站項目最快明日開價，發展商預告首批定價會有驚喜。
●香港仔黃竹坑站港島南岸海盈山最快周二開價
嘉里建設(00683)、信和置業(00083)及太古地產(01972)合作發展的香港仔黃竹坑站港島南岸4A期海盈山，最快明日(4日)公布首張價單。嘉里發展董事及香港區總經理湯耀宗指，首張價單提供不少於87伙，料涵蓋一房至三房間隔，將盡量包含多元化景觀及戶型。定價參考同系的揚海及港島南區項目，首批開價會有驚喜，稍後加推的單位會按市況調整。該盤是日對傳媒開放5個示範單位，戶型涵蓋一房至三房間隔。
●元朗洪水橋滙都I上載樓書 部署周內開價
泛海集團(00129)旗下的元朗洪水橋滙都I，周一(3日)公布已上載售樓說明書至項目官方網站，以及向傳媒開放示範單位，並部署最快周內開價。泛海執行董事關堡林表示，該盤將於公布價單後對外開放示範單位，首張價單預料提供不少於125伙，戶型以一及兩房為主。而稍後再安排收票，有機會緊接下周開售。目前項目建築進度上，已將近平頂。
●啟德HENLEY PARK次輪銷售暫超額84倍
恒基地產(00012)旗下啟德HENLEY PARK首輪銷情理想，並於周日(2日)加推新一批單位，恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，項目有機會於周末展開次輪銷售，截至周一(3日)下午2時暫收到約7,000張入票。以新價單82伙計算，超額認購逾84倍。該盤首度對傳媒開放向體育園方向的現樓示範單位，為1B座29樓E室。
●何文田站瑜一．天海獲家庭客斥逾8,017萬元連購兩伙
華懋集團發展的何文田站瑜一．天海，周一(3日)透過招標連沽兩伙，共涉8,017萬元。其中，第1A座27樓D室，實用面積996方呎，三房一套連儲物室，成交價4,033.8萬元，呎價呎價為40,500元，兩者均屬整個項目標準戶新指標。另一伙為第1A座26樓D室，面積及間隔相若，以3,984萬元成交，呎價為40,000元。發展商指，兩伙由同一組家庭客購入。
●西南九龍維港滙I三房售2,045萬元
信和置業(00083)等4大發展商合作的西南九龍維港滙I，周一(3日)售出2座2樓A室，實用面積794方呎，三房間隔，成交價2,045萬元，呎價約25,756元。
●屯門兆康NOVO LAND第2A期兩房呎價約14,434元
新鴻基地產(00016)的屯門兆康NOVO LAND第2A期，周一(3日)以614.88萬元售出Arreso 第3座的7樓D室，實用面積426方呎，兩房間隔，呎價約14,434元。
●大圍站柏傲莊III連錄3宗終止交易
新世界發展(00017)旗下沙田大圍站上蓋柏傲莊III，新近連錄3宗終止交易，使自公布拆卸重建後累計所錄的同類個案增至545宗，涉及總成交金額逾68.1億元。其中，8B座57樓C室，為實用面積814方呎的三房單位，原本於2021年6月以1,869.1萬元沽出，當時呎價約22,962元，唯交易已於上月30日終止。
●元朗洪水橋珀爵洋房3,569萬元重新沽出
遠東發展(00035)旗下元朗洪水橋珀爵，周一(3日)以3,569.7萬元重新售出上月遭取消交易的洋房19號，雖然最新成交價較對上沽出價高約1%，惟最新的買家可獲樓價的4.25%的從價印花稅回贈。該洋房實用面積2,303方呎，設有三房及升降機，連107方呎花園及569方呎天台，最新透過招標沽出，成交呎價約15,500元。而資料顯示，上述洋房原本於2021年10月的成交價約3,519萬元，當年買家入市享有1,088天優先入住優惠，享特長成交期，但交易於上月21日終止。