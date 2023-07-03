港九新界三新盤齊發　黃竹坑站項目最快周二開價

一手市場掀起推盤潮，港九及新界均有新盤部署推售，三盤於周一(3日)齊向傳媒開放示範單位，力爭市場注意力。其中，黃竹坑站項目最快明日開價，發展商預告首批定價會有驚喜。

●香港仔黃竹坑站港島南岸海盈山最快周二開價

●元朗洪水橋滙都I上載樓書 部署周內開價

●啟德HENLEY PARK次輪銷售暫超額84倍

●何文田站瑜一．天海獲家庭客斥逾8,017萬元連購兩伙

華懋集團發展的何文田站瑜一．天海，周一(3日)透過招標連沽兩伙，共涉8,017萬元。其中，第1A座27樓D室，實用面積996方呎，三房一套連儲物室，成交價4,033.8萬元，呎價呎價為40,500元，兩者均屬整個項目標準戶新指標。另一伙為第1A座26樓D室，面積及間隔相若，以3,984萬元成交，呎價為40,000元。發展商指，兩伙由同一組家庭客購入。

●西南九龍維港滙I三房售2,045萬元

●屯門兆康NOVO LAND第2A期兩房呎價約14,434元

●大圍站柏傲莊III連錄3宗終止交易

●元朗洪水橋珀爵洋房3,569萬元重新沽出